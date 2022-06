A cura di Gilda Riga

Non sembrano volersi placare le voci sulla fine della love story tra Arisa e Vito Coppola. Gli indizi social non sembrano lasciare dubbi: la cantante e il ballerino, che si sono conosciuti e innamorati nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, si sarebbero detti definitivamente addio.

Non sono ancora chiari i motivi della rottura, anche se sui social media circola una nuova indiscrezione. Stando a quanto scritto dall’influencer Deianira Marzano, tra Arisa e Vito Coppola si sarebbe messa di mezzo Lucrezia Lando, anche lei nel cast del talent show condotto da Milly Carlucci. I due sono stati visti insieme in un noto locale di Roma in atteggiamenti piuttosto intimi, anche se lo stesso Vito ha smentito questo gossip: “Io e Lucrezia siamo andati in un locale di Roma dove abbiamo ballato YMCA, non era di certo un ballo sensuale. E poi pure se fosse, siamo ballerini, facciamo un’arte di contatto. Ci sta fare queste cose in compagnia, in non faccio balli in assolo”.

Dal canto suo, alcuni giorni fa Arisa ha postato alcune Instagram stories che lasciavano presagire la fine della relazione con il ballerino ebolitano: “Se non puoi averlo, meglio lasciarlo andare. Che peccato quando vuoi qualcosa, ma Dio ha altri progetti per te”.

Arisa e Vito Coppola non si seguono più su Instagram, e sono sparite dai loro rispettivi profili anche la maggior parte delle foto in cui erano insieme. Inoltre, la cantante di origini lucane ha defollowato Lucrezia Lando: le due erano amiche e sono state viste insieme diverse volte.

Arisa, il post su Instagram: "Il mio cuore è off"

Nel frattempo, poche ore fa Arisa è tornata nuovamente a postare su Instagram, dove conta oltre un milione di follower: “Oggi non rispondo a nessuno che non mi chiami per lavoro. Il mio cuore è off. Vi farò sapere più tardi se si smuove qualcosa” ha scritto la cantante sul social. Che sia la conferma definitiva della rottura insanabile con Vito Coppola? Oppure c’è qualcos’altro che bolle in pentola sul versante amoroso? Staremo a vedere…