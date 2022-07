A cura di zara penna

Rai: Mare fuori 3 slitta nel 2023. L’annuncio del regista. Fan in rivolta

E’ una delle serie che ha conquistato il pubblico italiano.

Mare fuori, un insieme di storie che si intrecciano nel carcere minorile di Napoli. Protagonisti ragazzi che hanno commesso atti violenti e che si ritrovano rinchiusi in riformatorio per cercare di cambiare il loro destino. Dopo il successo delle prime due stagioni, per ottobre 2022 erano previste le nuovissime puntate, ma non sarà così.

Da qualche giorno gira in rete un video in cui Ivan Silvestrini, il regista della famosa serie, annuncia che la messa in onda è stata posticipata al 2023.

Nel video in questione, un appassionato seguace della serie chiede al regista delle news sulla data d’uscita dei nuovi episodi. Ivan Silvestrini risponde “febbraio” e, di fronte alle titubanze del suo interlocutore, conferma con un “penso di sì”.

La nuova stagione di Mare Fuori è in corso di riprese, come ci ha confermato il giovane attore Matteo Paolillo durante un'intervista rilasciata al Sorridendo Film Festival. Una stagione che vedrà l’evoluzione di tutti i vecchi personaggi con l’entrata però di nuovi protagonisti.

Al di là della data di uscita, che non è stata ben accolta dalle tante fan che aspettano con ansia di rivedere l’evolversi dei ragazzi del carcere minorile, c’è un’indiscrezione che in queste ore preoccupa i followers.

Qualche anticipazione sulla prossima serie: un carro funebre esce dal carcere

Un video sui social, mostra come arrivi un carro funebre sul set della stagione numero 3 di Mare Fuori.

Questo vuol dire che qualcuno nella serie morirà. Il colore della bara è marrone. Dunque tra i diversi commenti delle fan si leggono le diverse ipotesi.

Gli utenti parlano addirittura della morte del Comandante Massimo, interpretato da Carmine Recano, poiché il colore della bara è marrone e non bianca come quella che potrebbe essere designata ad un minorenne. Infatti i ragazzi essendo detenuti nel carcere minorile hanno tutti meno di 18 anni.

Sarà Carmine Recano a lasciare la serie? Le fan sono in trepida attesa.