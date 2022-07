A cura di zara penna

Ormai è ufficiale e tutti i siti ne parlano. Anna Pettinelli e Veronica Peparini non saranno più nel cast di Amici.

Dopo diverse stagioni trascorse nel talent di Maria De Filippi, la speaker radiofonica abbandonerà il proprio posto da insegnante. Al suo posto ritornerà Arisa, che dopo il trionfo a Ballando con le stelle affiancherà i riconfermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, che anche nell’edizione 2022 saranno i professori di canto.

Addio ad Amici: le reazioni di Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Stando ai rumors, Anna Pettinelli non avrebbe ben digerito la scelta dei produttori. La speaker radiofonica, infatti, avrebbe preso il mancato rinnovo del contratto per Amici '22 come una sorta di sgarro da parte degli autori, che ancora una volta le hanno preferito lo storico e acerrimo rivale Rudy Zerbi, non avendo apprezzato le feroci liti che si sono verificate tra i due nella passata edizione. Anna, infatti, è stata al centro di molte polemiche soprattutto per quanto concerne il rapper LDA, figlio di Gigi D’Alessio.

Anna Pettinelli, però, non è l’unica ad abbandonare. Anche Veronica Peparini, volto storico del programma e protagonista per nove edizioni consecutive come professoressa di ballo, ha lasciato la sua cattedra. Al suo posto Emanuel Lo.

La reazione di Veronica è stata completamente diversa da quella della Pettinelli. La ballerina e coreografa, infatti, si dice contenta e serena di ritornare ad insegnare a tempo pieno nella sua scuola romana. Ma è davvero così? Sembrerebbe di no. Il suo compagno, Andreas Muller, ha scritto un lungo post di incoraggiamento per la sua compagna, augurandole di sfondare in tv e di ricevere i giusti riconoscimenti per la sua bravura e grandezza artistica.

Al fianco di Emanuel Lo, riconfermati Raimondo Todaro e la storica Alessandra Celentano, che ormai ricopre questo ruolo da oltre vent’anni. Insieme a Rudy Zerbi, Alessandra rappresenta l’emblema di Amici di Maria De Filippi.