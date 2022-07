A cura di Gilda Riga

Anna Pettinelli parla per la prima volta dopo l’addio alla cattedra di Amici come insegnante di canto. E lo fa al canale Youtube della sua ex collega Lorella Cuccarini, che sarà nuovamente impegnata nel ruolo di coach nel talent di Maria De Filippi.

Ai microfoni della showgirl, la speaker radiofonica di RDS ha parlato delle sue recenti esperienze lavorative, tra cui anche Temptation Island Vip, il reality condotto da Filippo Bisciglia al quale partecipò insieme a Stefano Macchi.

“Temptation Island è arrivata quando ho detto che non avrei mai fatto un reality. Poi per pur caso mi è stato proposto. L’ho preso come una scommessa, avevo chiesto alcune garanzie, e tra queste la possibilità di sentire mia figlia. Avevo chiesto disperatamente di avere almeno un minimo contatto con lei, seppur tutti i giorni, e questo mi è stato riconosciuto. Altrimenti non avrei mai accettato. A Temptation si verificano meccanismi sadici, terribili. Lo rifarei, ciò che è uscito fuori rispecchia fedelmente ciò che io sono. Ho riso, ho pianto, mi sono disperata”.

"Ringrazierò sempre Maria De Filippi"

Invece, sulla sua avventura di insegnante ad Amici e su Maria De Filippi ha dichiarato: “Ringrazierò sempre Maria per avermi concesso questa opportunità, perché io non c’ho mai nemmeno pensato. Anche se con l’RDS Academy questa mia voglia di insegnare era venuta fuori. Se non insegni quello che hai imparato durante la tua carriera, tutto quello che hai fatto rimarrà lì. Aver lavorato 40 anni dovrà contare sicuramente qualcosa, e ritengo fondamentale trasmettere agli altri ciò che si è appreso. La luce del talento si accende quando senti quel brividino che ti fa capire che quella persona è diversa dagli altri. Secondo quelli che sono i tuoi gusti, ovviamente, perché se prendiamo un allievo sotto la nostra ala ad Amici, pensiamo che possa raggiungere il successo. Io cerco l’elemento che lo contraddistingue dagli altri, anche a rischio di prendere delle cantonate. Fare Amici diventa un gioco, ma in realtà l’esperienza nella scuola rappresenta un trampolino di lancio”.

Poi, ancora su Maria De Filippi: “Una sua qualità? Ha sempre ragione, e mi rode! Lei vede le cose prima di chiunque altro, è una finissima psicologa e sa esattamente quale direzione prenderai tu e quale i ragazzi. E’ un vero fenomeno. Se avessi un problema insormontabile chiamerei Maria per sapere in che modo si approccerebbe. Poi è puntigliosa, precisa, altrimenti non sarebbe dov’è adesso”.