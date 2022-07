A cura di Ludovica Ragonesi

Gianni Sperti è lo storico opinionista di Uomini e Donne, la trasmissione condotta da più di 25 anni su Canale 5 da Maria De Filippi.

Accanto all’inossidabile Tina Cipollari, Gianni fa da sottofondo alle schermaglie d’amore tra dame e cavalieri del dating show più famoso di Mediaset.

Nato come ballerino, Gianni è diventato negli anni un personaggio televisivo molto amato, caposaldo della De Filippi nel suo programma pomeridiano.

Gianni Sperti ha da sempre mantenuto un profilo basso, specie per quanto riguarda la sua vita privata.

Di lui non si conosce molto. Dopo il matrimonio con la showgirl Paola Barale, Gianni Sperti non ha mai rivelato né ufficializzato nessun’altra unione.

Non si conosce infatti chi sia il suo attuale amore.

Anche sul suo orientamento sessuale non vi è stata mai alcuna esplicita dichiarazione da parte dell’ex ballerino di Buona Domenica (storica trasmissione domenicale di Canale 5).

Di certo Gianni Sperti si è espresso sempre in favore della assoluta libertà di ciascuno. In una passata intervista ha infatti dichiarato: “Mi chiedo come mai un gay debba dichiarare di essere omosessuale. Agli etero questo non viene mai chiesto. A me queste sembrano discriminazioni. Certo che se uno lo fa spontaneamente per stare meglio ben venga. Io rispetto tutti senza chiedermi con chi vanno in camera. Poi ognuno è libero di dire e fare quello che vuole”.

Gianni e l’ex naufraga. Cosa c’è sotto?

Ciò che viene fatto sui social non passa mai inosservato. Così, anche un semplice like ad una foto, può scatenare rumors su presunte liason in corso.

È quello che è avvenuto proprio con Gianni Sperti che, secondo molti utenti del web, avrebbe mostrato un particolare interesse per una ex naufraga dell’Isola dei famosi.

Stiamo parlando di Cristina Buccino, modella ed influencer, verso la quale Gianni Sperti avrebbe mostrato un particolare interesse, attraverso una serie di like sui social.

Ma dal like virtuale a quello nella vita vera, spesso il passo è breve. Di certo questa può essere una coppia da tenere d’occhio in questa bollente estate.