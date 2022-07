A cura di Ludovica Ragonesi

Gianni Sperti, noto opinionista di Uomini e Donne, il programma ultraventennale condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha avuto una spiacevole disavventura durante le sue vacanze in Egitto.

“La maledizione del Nilo”, questa la definizione che il famoso ex ballerino ha dato a quanto gli è successo. Ma andiamo con ordine.

Gianni Sperti è volato in Egitto per le sue vacanze estive.

Il suo sogno da bambino era infatti quello di vedere le Piramidi. Dopo tanti anni, finalmente è riuscito ad organizzare il tanto agognato viaggio per coronare il suo sogno.

Una volta sbarcato all’aeroporto del Cairo però, il povero Gianni ha scoperto che il suo bagaglio era andato smarrito.

Quasi tutti i viaggiatori hanno sperimentato, almeno una volta nella vita, questo fastidioso inconveniente. Ma per Gianni questo “problema” è durato per ben cinque giorni, fino a quando l’ex ballerino, armato di determinazione, si è recato di persona all’aeroporto per cercare nel deposito bagagli la sua valigia, riuscendo finalmente a trovarla.

La seconda tappa del suo tour egiziano lo ha portato poi a Luxor. Altro volo e…bagagli ancora una volta smarriti. Fortunatamente la seconda volta il disagio è durato poco, poiché l’opinionista di Canale 5 è riuscito ben presto a rimpossessarsi dei suoi averi.

Gianni Sperti anche in Egitto pensa a Gemma Galgani

Nonostante questi intoppi, Gianni Sperti non ha di certo perso la voglia di vivere al cento per cento l’esperienza del suo magico viaggio. E nemmeno la sua ironia.

Visitando infatti il Museo del Cairo, il simpatico Gianni ha fatto un ironico riferimento ad un’altra protagonista indiscussa della trasmissione Uomini e donne: Gemma Galgani.

In un ironico post, l’opinionista ha scritto: “Ho appena finito di visitare il museo della civiltà egizia. Nel piano inferiore c’erano tantissime mummie ma non era consentito fotografarle. È stato impossibile non pensare a lei. Scusa, Gemma Galgani”.

Questa affermazione sicuramente troverà d’accordo l’acerrima nemica di Gemma, Tina Cipollari.