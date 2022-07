A cura di Ludovica Ragonesi

Italia’s got talent è il famoso programma di cui si è parlato moltissimo nelle scorse settimane a causa della sua sospensione inaspettata. Ma, clamorosamente, dalle colonne del sito TvBlog, arriva l'improvvisa notizia: Italia’s got talent si farà e verrà trasmesso sulla piattaforma Disney Plus.

Addio quindi al programma sulle frequenze di Sky Italia. O almeno in parte, in quanto è proprio la piattaforma digitale Sky che trasmette il canale Disney Plus grazie ad accordi tra le due potenze della televisione on demand, risalenti a qualche anno fa.

Si tratta quindi di un “semplice” trasloco per il talent show.

La notizia della sospensione di Italia’s got talent aveva generato non pochi malumori, specie nel pubblico che era molto affezionato al programma.

Ritroveremo quindi ancora una volta i talentuosi artisti che si esibiranno nella speranza di collezionare i quattro “sì” dei giudici della trasmissione.

Italia’s got talent: da Mediaset a Disney plus, passando per Sky

Italia’s got talent in realtà non è nuovo a cambi di canale.

La trasmissione è stata infatti trasmessa per la prima volta nel nostro Paese nel 2009, andando in onda fino al 2013 su Canale 5. I giudici delle edizioni Mediaset sono stati Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Gerry Scotti, gli stessi che poi hanno mantenuto lo stesso ruolo nel programma Tu si que Vales, che in qualche modo ha rappresentato l’alter ego di Italia’s got talent in Mediaset.

Dopo cinque edizioni trasmesse su Mediaset, il 1 febbraio 2014 Fremantlemedia Italia, detentrice del format, conclude un accordo con Sky Italia per la produzione in esclusiva delle successive due stagioni di IGT, passato su Sky per eccessivi costi di produzione.

Ad agosto 2015 Sky Italia prolunga la trasmissione del programma fino al 2018, trasmettendolo dalla successiva stagione anche in chiaro su TV8.

Le ultime notizie davano il programma in temporanea sospensione dai palinsesti di Sky Italia, a causa dei costi troppo esosi ed ascolti troppo bassi. In realtà si è trattato di un semplice passaggio a Disney Plus. Con buona pace dei telespettatori affezionati.