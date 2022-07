A cura di zara penna

Maria De Filippi e la sua redazione sono già al lavoro in vista della nuova edizione di Uomini e Donne, che dovrebbe tornare su Canale 5 a partire dal prossimo settembre.

Al momento voci di corridoio parlano dei possibili nuovi tronisti, anche se al momento si tratta esclusivamente di rumors. Si tratta di vecchie conoscenze del dating show come Federica Aversano, Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa. Ma come detto in precedenza sono solo voci.

Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, si avvia verso la riconferma Gianni Sperti, volto storico del programma insieme a Tina Cipollari.

Tina Cipollari rimpiazzata da una vecchia conoscenza di Uomini e Donne?

Ma da alcuni giorni, sui social gira voce che Tina possa essere rimpiazzata da una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, ovvero Karina Cascella. Di recente, quest'ultima, in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, non ha nascosto che le farebbe piacere ritornare nel cast del dating show, ma non per cercare l’anima gemella, essendo già fidanzata, ma come opinionista.

Ecco le sue dichiarazioni in merito: “Non come concorrente, non scherziamo! Non ci penso proprio perché so bene cosa mi aspetterebbe. E’ un programma che mi ha dato davvero tanto e che mi ha permesso di crescere non solo professionalmente ma anche a livello personale. Se ripenso alle prime puntate quando non riuscivo a pronunciare una parola. Oggi è difficile crederlo, ma avevo paura di dire le cose sbagliate. In questo mi è stata di grande aiuto Maria, che un giorno, intuendo il mio disagio, mi ha detto ‘sii semplicemente te stessa’. E da quel giorno non ho mai smesso di farlo”.

Schietta e diretta ha ben ricoperto il suo ruolo da opinionista. In dolce attesa ha poi abbandonato Uomini e Donne.

Ma la presenza di Tina Cipollari nella nuova edizione non è mai stata in discussione, e le fan hanno mal interpretato le dichiarazioni della Cascella.

Tina sarà ancora una volta al suo posto.