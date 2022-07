A cura di Gilda Riga

Con il passare delle settimane emergono ulteriori retroscena riguardo la fine della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

La conduttrice de L’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma si sono detti addio dopo 17 anni di matrimonio, dal quale sono nati i tre figli Chanel, Cristian e Isabel.

I motivi dell’addio sono ormai noti a tutti. Francesco Totti ha una nuova relazione con Noemi Bocchi, 34 anni, separata, due figli di 8 e 10 anni. La nuova fiamma dell’ex bandiera giallorossa è finita al centro del gossip circa cinque mesi fa, quando Dagospia svelò che “Er Pupone” la frequentava già da diverso tempo, e le aveva inviato 13 rose rosse per San Valentino. La stampa cominciò subito ad indagare in cerca di conferme: è vero o si tratta di una bufala? Dal setacciamento delle fonti si apprese che Noemi è laureata in economia aziendale alla Lumsa ed è una florar designer. A presentarla a Totti sarebbe stato Alessandro Nuccetelli, pr di punta della vita notturna romana (anche se lui ha smentito questa voce). Dal 2011 al 2018, la Bocchi è stata sposata con Mario Caucci, team manager del Tivoli Calcio.

Tra le ultime indiscrezioni in ordine di tempo c’è quella targata thepipol_gossip, che poi ha fatto il giro del web, e racconta di una presunta nuova convivenza tra Totti e Noemi. “Ilary, tornata dalla vacanza in Tanzania, si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dove possiede casa e dove trascorreva le vacanze con il suo Francesco”, si legge in un post condiviso su Instagram. “Lui, invece, è andato via di casa e vive ufficialmente con Noemi, la sua nuova compagna”.

Si tratterebbe, in realtà, solo di pettegolezzi che sino ad ora non hanno trovato alcun riscontro. Anche perché il Corriere della Sera ha smentito questa circostanza: “Inutile cercare Totti dove non è, appostandosi sotto i portoni”, si legge nell’articolo. “Non si è trasferito in un appartato condominio del quartiere Parioli con Noemi, non è andato a convivere. In questi giorni torridi della sua prima estate da single, se ne sta più o meno tranquillamente a casa sua, nella sua mega villa all’Eur da 25 stanze”.

Rosica: "Totti sta preparando le carte del divorzio"

Ma nelle ultime ore è emerso un retroscena che se confermato avrebbe del clamoroso. L’investigatore social ed esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha fatto una rivelazione attraverso il suo account Instagram: “Clamoroso Totti-Blasi. Oggi vi racconterò un aneddoto che avrebbe dell’incredibile: Totti, già da qualche mese, avrebbe cominciato a preparare in ‘gran segreto’ le carte del divorzio, per via di una promessa fatta proprio a Noemi, la quale avrebbe dato un ultimatum clamoroso all’ex capitano giallorosso: ‘O scegli lei o scegli me, sono stanca di fare da terzo incomodo’. Da qui, la separazione di una delle coppie più belle, solide e famose del mondo. A questo punto non ci sono più dubbi: Totti avrebbe preso una bella sbandata per Noemi. Dopo aver investigato su di lei, dopo aver trovato di tutto, dopo aver parlato anche con gente vicino a lei, vi assicuro che questa è una storia nata per finire, senza futuro. Lei sarebbe proprio una di quelle, una mangia uomini ‘potenti’. Salvatevi queste parole”.