La favola d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è giunta al termine. Come aveva annunciato Dagospia, nella serata di lunedì 11 luglio è stato diramato dall’Ansa un comunicato delle dichiarazioni della coppia che annuncia in modo inequivocabile la fine della storia d’amore.

"Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia", fa sapere all'Ansa la conduttrice. "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile": le fa eco l'ex capitano della Roma.

"Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido - conclude Totti - nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli".

Due dichiarazioni brevi, diffuse nella serata di lunedì 11 luglio, a confermare le indiscrezioni sulla crisi rimbalzate nei mesi scorsi e tornate a circolare nel pomeriggio di ieri, rilanciate da Dagospia che annunciava una nota congiunta per le 19.

Quindi era tutto vero: la crisi della coppia, le indiscrezioni della rottura del loro rapporto rimbalzate cinque mesi fa sul sito Dagospia e rilanciate dai media, nonostante la smentita dei due protagonisti della dolorosa vicenda.

La favola tra Francesco e Ilary iniziata nel 2002 con "6 unica"

Quando un amore finisce rimane tanta amarezza. La favola era iniziata nel 2002, quando Totti conobbe la donna che sarebbe diventata sua moglie tre anni dopo. Ilary faceva la "letterina" per il programma Passaparola. Quando Francesco la vide in tv pensò di volerla sposare immediatamente. Nel 2005 le nozze a Santa Maria in Ara Coeli, in una città blindata. Oltre 400 gli invitati al castello di Torcrescenza. Ilary aspettava il primo figlio, Christian. Poi arrivarono Chanel (2007) e Isabel (2016).

Dopo vent’anni, quindi, cala definitivamente il sipario su una storia d’amore che ha coinvolto milioni di persone. Due personaggi popolarissimi del calcio e della tv che sembravano immuni al virus che troppo spesso contagia uomini e donne di successo.

Dal '6 unica' scritta sulla maglietta di Totti e indirizzata a Ilary, al ricevimento di matrimonio nel castello, al doppio comunicato stampa che ufficializza la rottura del loro rapporto. Vent'anni dopo, il re e la regina di Roma si lasciano.