Continua l’idillio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Questo 2022 è un anno molto fortunato per lo showman napoletano, non soltanto dal punto di vista sentimentale, per il ritorno di fiamma con la sua ex moglie Belen, ma soprattutto per gli innumerevoli impegni lavorativi.

Attualmente Stefano sta conducendo con piglio fresco e dinamico, insieme a Andrea Delogu, Tim Summer Hits, lo show musicale dell’estate che ripercorre lo stile e i fasti del famosissimo Festivalbar. La promessa è quella di far cantare e ballare gli italiani direttamente nelle loro case, insieme ai tormentoni dei più grandi artisti nazionali e internazionali.

Ma non finisce qui. Per l’ex ballerino sono in serbo, oltre a Tim Summer Hits, altri tre show in onda sulla seconda rete di casa Rai, ovvero: Sing Sing Sing, Bar Stella e Stasera tutto è possibile. Inoltre Stefano De Martino sta lavorando a uno spettacolo teatrale previsto in primavera dal titolo Quasi one man show. Spettacolo scritto dal ballerino-conduttore e da Riccardo Cassini.

In tutto ciò, Stefano trova anche il tempo per la famiglia, dopo essersi serenamente ricongiunto a Belen Rodriguez, madre del figlio Santiago.

La coppia a pranzo nel ristorante Paiman Sea Bar a Castellammare di Stabia

I due, infatti, hanno trascorso una breve vacanza insieme in Campania. Nei giorni sono stati visti a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove Stefano tiene ormeggiata la sua barca. La coppia si è fermata a pranzare a Porto Davide, nel ristorante Paiman Sea Bar, dove lo chef Gennaro Scognamiglio non ha perso l’occasione per farsi immortalare con Stefano e Belen, per poi pubblicare il video sul suo account Instagram, con un siparietto scherzoso tra lo chef e la coppia.

Stefano De Martino: "Scognamiglio Gennaro, cucini benissimo”. Ribatte Belen “La cucina più buona di Napoli e provincia". Lo chef ringrazia. Ma Stefano lo frena: “Ma che ringrazi, mi devi dare diecimila euro…”. Il siparietto si chiude con le parole dello chef: “Assegno?”.

I due poi vanno via. Probabilmente avranno fatto un salto anche dai genitori di Stefano che vivono a Torre Annunziata, a pochi chilometri dalla cittadina stabiese.