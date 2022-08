A cura di Franci Russo

Diletta Leotta, in veste di giornalista Dazn, visita la squadra rossonera a Milanello, Centro Sportivo della squadra del Milan.

"Ciao, buongiorno, benvenuta a Milanello, ben arrivata”.

Con queste parole mister Stefano Pioli, allenatore del Milan, squadra neo campione d’Italia, accoglie a Milanello la giornalista di Dazn Diletta Leotta.

Diletta davanti alle telecamere rimane alquanto stupita dalla parole di Pioli: “Buongiorno, che piacere e che bella accoglienza!”.

“Certo, siamo i campioni d’Italia”, ribatte Pioli. “Mi porti a fare un giro per Milanello, sono proprio emozionale, davvero. Per me è la prima volta che vengo qui nel tempio dove è stata costruita la squadra campione d’Italia”, commenta la Leotta.

Poi l’allenatore del Milan ci scherza su: “Ciak, Diletta Leotta a Milanello”. E Diletta: “Bello, questa me la salvo, mi è piaciuto questo ciak”.

Pioli poi si fa più serio: “Questo è il momento più bello della stagione perché non ci sono le partite che contano, quindi siamo un po’ più rilassati. Si lavora bene con serietà, con disponibilità, c’è il giusto relax per stare anche bene insieme”.

Diletta Leotta non i sbottona su Giacomo Cavalli

Inizia con questo duetto il servizio che la giornalista Diletta Leotta si appresta a fare per l’emittente televisiva Dazn, piattaforma che anche quest’anno trasmetterà in diretta le partite di campionato italiano di serie A.

Molto professionale nel suo lavoro, Diletta Leotta si è trovata spesso al centro del gossip per le sue frequentazioni amorose. Prima la relazione con l’attore turco Can Yaman, diventato famoso in Italia per la serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, della quale hanno parlato tutti i giornali, italiani e turchi; poi l'attuale love story con il modello Giacomo Cavalli.

E’ stato il settimanale Diva e Donna per la prima volta a immortalare i due mentre passeggiavano insieme per le strade di Milano: tanti sorrisi, ma niente baci ed effusioni di alcun tipo. Poi c'è stata la fuga a Palma de Maiorca dove Diletta ha scattato la prima foto in costume della stagione, tra le acque turchesi, ma ancora nessuna foto ufficiale di coppia.

Ad oggi, nessuno dei due ha confermato la relazione, ma è ipotizzabile che Diletta voglia mantenere un certo riserbo, soprattutto in considerazione dell’enorme esposizione mediatica della sua precedente love story con Can Yaman.