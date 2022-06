A cura di Gilda Riga

Nuovo amore per Diletta Leotta? Sembrerebbe proprio di sì.

Si riaccendono i gossip sulla conduttrice volto di punta di Dazn, dopo la fine della storia d’amore con l’attore turco Can Yaman. Già da diverso tempo circolano voci su un possibile flirt tra la Leotta e il modello Giacomo Cavalli, anche se sino ad ora non erano emersi particolari elementi a sostegno di questa indiscrezione.

E’ stato il settimanale Diva e Donna a immortalarli mentre passeggiavano insieme per le strade di Milano: tanti sorrisi, ma niente baci ed effusioni di alcun tipo. Ad oggi, nessuno dei due ha confermato la relazione, ma è ipotizzabile che Diletta voglia mantenere un certo riserbo, soprattutto in considerazione dell’enorme esposizione mediatica delle sue precedenti love story.

Ma chi è Giacomo Cavalli? Bresciano, 29 anni, laureato in Economia e Gestione Aziendale. Figlio del velista Beppe Cavalli, fu notato da un talent scout e da allora ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda, sfilando sulle passerelle dei grandi brand, tra cui Armani.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli insieme alle Baleari

Ma torniamo alla stretta attualità. L’investigatore social Alessandro Rosica ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto di Diletta Leotta proprio in compagnia di Giacomo Cavalli. Gli indizi social non sembrano lasciare dubbi: entrambi, lo scorso fine settimana, si trovavano alle Baleari, più precisamente a Palma di Maiorca, per trascorrere qualche giorno di vacanza in compagnia di una folta comitiva di amici. A questo punto, le voci su un possibile flirt tra la conduttrice catanese e il modello bresciano, potrebbero rivelarsi più che fondate.