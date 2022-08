A cura di Gilda Riga

Ha trionfato nell’edizione ’21 di Amici, e al termine del talent show ha firmato un contratto con l’etichetta 21CO, casa discografica fondata da Briga, Giordana Angi e Gabriele Costanzo (figlio di Maurizio e Maria De Filippi).

Ha all’attivo diversi singoli: Vivo, Muro, Tondo e Tienimi Stanotte. E nel corso di questa estate si è esibito a Battiti Live, portando le sue canzoni sui palchi in giro per l’Italia.

Luigi Strangis è solo l’ultimo talento che ha spiccato il volo dopo la partecipazione ad Amici. Originario di Lamezia Terme, con papà napoletano e mamma calabrese, ha sempre avuto sin da piccolo la passione per la musica. Ma non ha mai preso lezioni di canto, ecco perché sulla sua voce, come ribadito in più occasioni dagli insegnanti della Scuola più famosa d’Italia, si può lavorare grazie all’innata musicalità.

Strangis porta ai provini un suo inedito e colpisce sin da subito Rudy Zerbi, che decide di assegnargli un banco. Nel corso della sua avventura ad Amici, nasce una simpatia particolare con la ballerina Carola Puddu, anche se ha sempre dichiarato che il loro rapporto è semplicemente di amicizia.

Negli ultimi anni, il talent show di Maria De Filippi ha fatto da serbatoio per il Festival di Sanremo. Molti cantanti, una volta usciti dalla Scuola, hanno partecipato alla kermesse canora più importante d’Italia: Marco Carta (primo posto nel 2009), Karima, Valerio Scanu (primo posto nel 2010), Emma Marrone (secondo e primo posto nel 2011 e nel 2012), Pierdavide Carone (premio della critica) e Annalisa. E tutto lasciava presagire che quest’anno sarebbe stato anche il turno di Luigi Strangis.

Luigi Strangis fuori da Sanremo

Ma a quanto pare le cose non andranno così. Nella prossima edizione del Festival di Sanremo non ci sarà il vincitore di Amici ’21. A lanciare l’indiscrezione l’esperto di gossip Amedeo Venza attraverso il suo account Instagram. I motivi ancora non si conoscono, ma sta di fatto che secondo Venza, Luigi Strangis non sarà presente sul palco dell’Ariston.