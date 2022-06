A cura di Gilda Riga

Uno scatto pubblicato da Simona Ventura su Instagram ha letteralmente fatto impazzire i fan: la conduttrice piemontese è in compagnia di Chiara Ferragni. Il motivo? A quanto pare, l’influencer e imprenditrice digitale avrebbe individuato in Super Simo il mentore perfetto nella preparazione della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in cui la moglie di Fedez affiancherà Amadeus alla conduzione nelle due serate più importanti: la prima e l’ultima.

La scelta di Chiara è tutt’altro che casuale. La Ventura, infatti, al di là della quasi quarantennale esperienza nel mondo della televisione, ha condotto il Festival nel 2004, affiancata da Gene Gnocchi, Maurizio Crozza e Paola Cortellesi. In realtà, quella edizione verrà ricordata come uno dei maggiori flop nella storia della kermesse canora, anche a causa dell’assenza di nomi di spicco tra gli artisti in gara, con la terza serata che dovette soccombere in termini di audience ad una puntata del Grande Fratello, avvenimento mai accaduto fino ad allora nella storia della manifestazione.

Simona Ventura: il "Virgilio" di Chiara Ferragni

“Me and Chiara Ferragni… What’s next?!” scrive la Ventura sul suo account Instagram. “La mia stima per Chiara ha origini lontane. Anzi, direi di più, le voglio proprio bene! Abbiamo tanti punti in comune, seppur in due mondi solo all’apparenza distanti. Adoro la sua intelligenza, il suo coraggio, la sua curiosità! Grazie Chiara per aver pensato a me come ‘Virgilio’ nel mondo della tv, e al bravissimo Fabio Maria Damato (General Manager di The Blonde Salad, ndr). A Sanremo 2023 spaccherai! Complimenti al numero 1 assoluto, Amadeus, sei eccezionale. Per il resto… solo chiacchiere e distintivo (cit. Robert De Niro)".

Nel frattempo, Simona Ventura è stata riconfermata alla co-conduzione della seconda edizione di Citofonare Rai 2 insieme a Paola Perego, programma che va in onda la domenica mattina.