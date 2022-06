A cura di Gilda Riga

“Volevo ringraziare la persona più importante che mi è stata vicino in questo periodo, mia moglie. Ti amo tanto”.

Sono queste le parole pronunciate da Fedez sul palco di LoveMi, il grande evento musicale organizzato dal rapper meneghino e da J-Ax in piazza Duomo a Milano, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Onlus Tog, che si occupa di assistere i bambini con lesioni e patologie neurologiche.

Parole che il giudice di X Factor ha voluto dedicare a Chiara Ferragni, compagna di vita e madre dei loro figli, i piccoli Leone e Vittoria, che gli è stato al fianco nella battaglia contro un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Una battaglia che, per fortuna, è riuscito a vincere anche grazie all’aiuto della moglie, e che il cantante ha voluto ricordare davanti ai ad oltre 20 mila fan accorsi per assistere al concerto.

Nel suo discorso, Fedez ha ringraziato anche i medici, in particolare una dottoressa che gli ha salvato la vita, ma anche la moglie, che l’ha supportato e confortato nei momenti più difficili. E lei, presente in prima fila insieme alla sorella Valentina e ad alcuni amici, non ha potuto trattenere le lacrime.

Chiara Ferragni, il commovente post per Fedez

A distanza di poche ore, Chiara Ferragni ha voluto a sua volta dare seguito alla dedica del marito, condividendo sul suo account Instagram un bellissimo e commovente post: “Tre mesi fa, alla tua diagnosi, sembrava impossibile che riuscissi ad organizzare questo concerto il 28 giugno e performare dopo la tua operazione. Ieri è stata la tua rivincita, e non potrei essere più orgogliosa di te”.

Nel frattempo, dopo le fatiche e le tante emozioni vissute durante il concerto, Fedez è tornato ad interagire con i suoi fan: “LoveMi: 11% di share con quasi 2 milioni di telespettatori. Non vedo l’ora di sapere quanto abbiamo raccolto in favore di Tog. Intanto, grazie”.