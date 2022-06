A cura di zara penna

Sono già iniziati i provini per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Nuovo tv ha lanciato una bomba che se dovesse essere confermata manderebbe in tilt il mondo del web.

Infatti il settimanale afferma che Chiara Ferragni e Achille Lauro saranno i due tutor d’eccellenza per i ragazzi di Amici 22.

Già in passato Maria De Filippi è ricorsa alle figure di tutor all'interno del talent. Si ricordano, in tale ruolo, i cantanti Michele Bravi e Giovanni Caccamo.

Il cast dei professori di Amici 22, tra conferme e nuovi ingressi

A proposito di Michele Bravi, secondo alcune voci di corridoio, sarà una delle new entry nel cast dei professori. Dovrebbe prendere il posto della speaker radiofonica Anna Pettinelli.

Confermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Quest’ultima, in una recente intervista, ha reso noto di aver parlato con Maria De Filippi e che la sua presenza nel programma non è in discussione.

Ci sarà ancora una volta anche Raimondo Totaro, l’ex ballerino di Milly Carlucci, che nella scorsa edizione è piaciuto molto e ha fatto anche divertire per i suoi battibecchi con Alessandra Celentano.

L'unica incognita è Veronica Paparini. Come insegnante di ballo Maria De Filippi sta pensando ad un nuovo personaggio, scelto magari dal corpo di ballo dei professionisti.

Appurato che molto probabilmente Stefano De Martino sarà impegnato a 360 gradi in Rai, si è subito scartata l’idea che il conduttore potesse essere professore e non più giudice.

In lizza per il ruolo Elena D’Amario e Sebastian, entrambi ex allievi di Maria, che continuano ad essere parte del corpo di ballo dei professionisti.

Resta assodato che Maria De Filippi e la sua squadra di produzione sono già all’opera per preparare una nuova edizione di Amici 22 che sarà sicuramente interessante e ricco di novità, e non solo nel cast.