A cura di Gilda Riga

Influencer, imprenditrice digitale, modella, fashion blogger, mamma di due splendidi bimbi, e finanche co-conduttrice al Festival di Sanremo.

Chiara Ferragni è tutto questo, ma non solo. La moglie di Fedez sorprende nuovamente l’enorme stola di fan che la seguono con un nuovo video pubblicato sul suo account Instagram. Ma questa volta non c’entra la moda, non c’entrano i vestiti, non c’entrano i gioielli e non c’entrano gadget e accessori.

Chiara Ferragni e la crostata al mascarpone e lamponi

“Chef Chiara ormai è una realtà, ragazzi! Ultimamente ho deciso di migliorare le mie abilità culinarie, così ho invitato il mio amico food lover Andrea Carlo Lonati per aiutarmi a preparare una crostata al mascarpone e lamponi”.

Tutto ci saremmo aspettati, fuorché vedere la Ferragni cimentarsi ai fornelli, con le “mani in pasta”, impegnata nella preparazione di un delizioso dessert. Ovviamente, si tratta di uno spot per una serie di aziende italiane specializzate nella produzione di diversi prodotti alimentari: dallo zucchero al mascarpone, dal burro alla farina.

La moglie di Fedez, come del resto era ampiamente prevedibile, non è parsa particolarmente a suo agio nella preparazione della crostata al mascarpone e lamponi, anche se guidata passo dopo passo dall’amico Andrea. Il video, com’era facile aspettarsi, ha fatto il pieno di like, e i follower sembrano aver particolarmente gradito vedere Chiara in vesti decisamente non consuete per l’influencer.

D’altro canto, non sono mancati anche i commenti degli haters: “Si vede lontano un miglio che non l’hai mai fatto”; “Datele subito un programma di cucina”; “Chiara non sa nemmeno cosa fare quando l’acqua bolle”; “La mamma le ha insegnato solo a fare acquisti”.

Ma Chiara tira dritto per la sua strada, anche se è piuttosto evidente che quello della cucina non è il suo mondo. Poco male. La Ferragni, anche se esclusivamente per scopi pubblicitari, si è messa alla prova in un contesto che non le appartiene (e probabilmente non le apparterrà mai) nel tentativo di realizzare la crostata come meglio poteva.

“Guarda il video per la ricetta completa e taggami se provi a replicarla anche tu”. Ci proveremo, Chiara.