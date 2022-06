A cura di Gilda Riga

La notizia è arrivata direttamente dal TG1 delle 20 (anche se in realtà Fedez l’aveva spoilerata su Instagram pochi secondi prima): Amadeus ha annunciato che Chiara Ferragni sarà co-conduttrice alla 73esima edizione del Festival di Sanremo nella prima e nell’ultima serata.

Una notizia che in pochissimi minuti ha fatto il giro del web, e che ha letteralmente invaso i social media, sui quali non si parlava d’altro, e i tutti i siti di gossip e informazione.

Che incredibile ascesa quella della Ferragni, riuscita a trasformare la sua passione per la moda in un lavoro super redditizio: fashion blogger più seguita e apprezzata al mondo, influencer richiestissima dai più prestigiosi brand di moda, imprenditrice digitale (è stata lei stessa a coniare il termine) e adesso anche conduttrice nella rassegna canora più importante d’Italia.

Il successo di Chiara Ferragni sembra davvero non conoscere confini, e si estende anche ben oltre i propri ambiti di stretta competenza. La scelta di Amadeus non è stata affatto casuale: la moglie di Fedez, mamma dei piccoli Leone e Vittoria (anche loro diventati star dei social), è senza tema di smentita uno dei personaggi più seguiti ed apprezzati in Italia e all’estero. E per quanto possa sembrare azzardata la scelta di affidarle la conduzione delle due serate più importanti del Festival (la prima e l’ultima), specie se si considera che Chiara non ha mai fatto un’esperienza in tal senso, si tratta di un “rischio” calcolato che pagherà senza dubbio ottimi dividendi, soprattutto se si guarda l’abnorme stola di fan e follower che la seguono.

Chiara Ferragni a Sanremo: gli attimi dell'annuncio

Chiara ha assistito all’annuncio di Amadeus al TG1 direttamente dal divano del suo attico di Milano City Life, in compagnia di marito e figli, e delle sue più care amiche. L’enorme emozione dell’imprenditrice digitale è parsa evidente dalle Instagram stories condivise sui rispettivi account Instagram da Chiara Biasi e Veronica Ferraro, note influencer e amiche della Ferragni.

Quello di Sanremo è un palco “complicato”, ma noi ci auguriamo che Chiara sappia farsi valere anche nel ruolo di conduttrice. In bocca al lupo!