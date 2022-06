A cura di Gilda Riga

The Ferragnez, la docu-serie che racconta la vita quotidiana di Chiara Ferragni e Fedez, avrà un sequel.

Sono già iniziate, infatti, le riprese della seconda stagione della serie che segue le vicende di una delle coppie più amate e seguite in Italia e non solo. La prima location scelta è stata Cremona, la città che ha dato i natali all’influencer e imprenditrice digitale. Un set super blindato per le strade del centro cittadino, con la security che ha imposto ai passanti il divieto di scattare foto e fare video.

Il primo ciak si è svolto presso la tramezzeria “Ugo Grill”, uno dei posti che la Ferragni amava frequentare quando risiedeva ancora nella cittadina lombarda. Poi le riprese si sono spostate nella piazza del Comune, sotto il Torrazzo, il monumento in pietra simbolo della città. Alle riprese hanno partecipato anche il primogenito di Chiara e Fedez, il piccolo Leone, il nonno materno Marco Ferragni e Filippo Fiora, storico amico d’infanzia della Ferragni.

La prima stagione della docu-serie, composta da 8 episodi, è uscita nel 2021 ed è stata trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Protagonisti dello show, oltre a Chiara Ferragni, Fedez, Leone e la cagnolina Matilda, anche i membri delle rispettive famiglie: le sorelle dell’imprenditrice digitale, Francesca e Valentina, e i genitori Marco Ferragni e Marina Di Guardo; il papà e la mamma del rapper Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, e la nonna Luciana Violini.

La piccola "Vitto" star della seconda stagione

La seconda stagione di The Ferragnez vedrà nel cast una nuova protagonista: la piccola Vittoria, già diventata (a sua insaputa) una vera e propria star dell’universo social. La secondogenita di Fedez e Chiara è nata lo scorso 23 marzo a Milano, ed il parto è stato documentato proprio in un episodio del primo capitolo della serie.