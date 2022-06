A cura di Gilda Riga

A distanza di quasi tre mesi dall’intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore neuroendocrino del pancreas, Fedez torna a parlare dei giorni che hanno preceduto l’operazione a cui si è sottoposto presso l’ospedale San Raffaele di Milano. E lo fa condividendo su Instagram un estratto audio della seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ha scoperto di avere il tumore.

“Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia” ha scritto il rapper condividendo alcune Instagram stories.

Fedez: "Avevo paura di non essere ricordato dai miei figli"

Nell’estratto audio si sente Fedez piangere a dirotto mentre è a colloquio con lo psicologo: “Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: quello di non essere ricordato dai miei figli”. La confessione del giudice di X Factor è tanto commovente quanto straziante. “Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”. Poi il dolce pensiero per la moglie Chiara Ferragni: “E poi ci sei tu, che sei dovuta essere più forte di tutti”.

Fedez si rivolge poi a chi ha affrontato o sta affrontando una situazione analoga alla sua: “Prendete queste mie esternazioni come meglio credete: voglia di condividere, manie di protagonismo o narcisismo fine a sé stesso. Non me ne frega molto. Vorrei solo che chi sta affrontando una situazione simile, sappia che è del tutto normale provare determinate sensazioni. Non siete soli, non siete strani. Là fuori c’è a chi può far bene tutto questo, e tanto mi basta. Scusate l’asciugo, buona domenica”.

Per Fedez e la sua famiglia, dopo mesi difficili, sembra essere finalmente tornata la serenità. Il rapper è tornato a X Factor, talent in cui sarà nuovamente giudice nell’edizione 2022 insieme a Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rrkomi. Circa una settimana fa è uscito il nuovo singolo La dolce vita, in collaborazione con Tananai e Mara Sattei, destinato a diventare il tormentone dell’estate. E il prossimo 28 giugno, in piazza Duomo a Milano, ci sarà il concerto gratuito Love Mi, organizzato da Fedez e J-Ax, che si sono riappacificati dopo oltre quattro anni. I fondi che vengono raccolti attraverso un numero solidale attivo dallo scorso 5 giugno, saranno donati dalla Fondazione Fedez a Together To Go, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse.