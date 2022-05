A cura di Gilda Riga

Torna finalmente a splendere il sole per i Ferragnez.

Dopo un inizio di 2022 decisamente complicato, Fedez e Chiara Ferragni hanno finalmente ritrovato la serenità: prima il Covid, poi il delicato intervento a cui si è sottoposto il rapper dopo aver scoperto di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas, poi il violento virus influenzale che ha colpito l’imprenditrice digitale il figlio Leone.

Ora le nuvole sembrano essersi a poco a poco diradate, e la coppia più social d’Italia ha ripreso a condurre lo stile di vita a cui era abituata. Fedez, dopo 4 anni di veleni e accuse reciproche che avevano portato ad una frattura che sembrava insanabile, ha anche fatto pace con J-Ax, condividendo la bella notizia su Instagram.

Ora i due che finalmente si sono ritrovati, hanno organizzato un evento benefico a Milano, e al contempo hanno voluto fare un regalo alla propria città: si tratta di un concerto gratuito, Love Mi, che si terrà il prossimo 28 giugno a piazza Duomo, alle ore 18, e sarà trasmesso in diretta su Italia 1, con lo scopo di raccogliere fondi per la Onlus Tog, che si occupa di assistere bambini con lesioni e patologie neurologiche e sta costruendo un nuovo centro nel capoluogo lombardo.

Al concerto, oltre ai due ritrovati amici, saliranno sul palco anche Tananai, Rhove, Paky, Dargen D'Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Myss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Tedua, Rose Villain, Rosa Chemical, Beba, Cara, Frada, Mydrama e altri ospiti speciali che però saranno rivelati solo in seguito.

Fedez: "Per sempre grato ai dottori"

Di recente, Fedez è tornato a parlare della malattia che lo ha colpito nei mesi scorsi, postando su Instagram alcune dichiarazioni del chirurgo che ha eseguito l’intervento. Come lo stesso Fedez ha dichiarato, l’operazione è stata importante: ma l’asportazione di duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino è una prassi? E si può avere una vita normale? “In effetti non tutto il pancreas è stato asportato, ma solo la parte relativa alla testa. Pur avendo eliminato diversi organi e viscere, viene ricostruita la continuità tra i vari tubi dell’apparato digerente. E certo che si può vivere bene come Federico dimostra da splendido testimonial. E’ uno degli interventi più complessi, per questo servono centri e chirurgi di grande esperienza”.

Fedez ha poi nuovamente voluto ringraziare i dottori e rivolgere un appello a coloro che soffrono o hanno sofferto la sua stessa condizione: “Per sempre grato a loro che mi hanno salvato la vita, e profondamente vicino alle famiglie che stanno affrontando situazioni analoghe”.

Potrebbe interessarti anche:

Stefano De Martino si sposa: le immagini fanno impazzire le fan

Maria De Filippi e Simona Ventura, la foto vintage sconvolge il web. Fan increduli

Federica Pellegrini: “Mi sposo a Venezia”. Enzo Miccio organizza le nozze più glamour dell’estate

GF Vip, famosa conduttrice demolisce il reality di Alfonso Signorini

Mediaset: Barbara D’Urso a cena con George Clooney. Il video diventa virale

Simona Ventura e la fine di un incubo: “Ora posso tirare un sospiro di sollievo”

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI