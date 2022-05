A cura di Gilda Riga

Simona Ventura è una delle conduttrici più longeve e apprezzate della televisione italiana.

Le sue prime apparizioni in tv risalgono addirittura alla metà degli anni ’80 come concorrente di alcuni famosi quiz e giochi televisivi. Il suo esordio ufficiale avvenne nel 1988 come valletta del programma Domani Sposi in onda sulla Rai, per poi lavorare come praticante giornalista sportiva in alcuni programmai di TMC nei primi anni ’90. Poi il passaggio a Mediaset, dove diviene uno dei volti di punta presentando alcuni programmi su Italia 1 e Canale 5. Per ben dieci anni, dal 2001 al 2011, è stata legata contrattualmente alla Rai, dove ha condotto Quelli che il Calcio, l’edizione 2004 del Festival di Sanremo (quarta conduttrice donna della kermesse canora dopo Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi e Raffaella Carrà).

Nell’estate 2011, la Ventura passa a Sky Italia per tornare a fare da giudice ad X Factor affiancata da Elio, Morgan ed Arisa. Nel 2016 ritorna a Mediaset, prima come concorrete de L’Isola dei Famosi, da lei stessa condotta per otto edizioni su Rai 2, poi alla conduzione di Selfie – Le cose cambiano e Temptation Island Vip.

Nel 2019 torna tra le braccia di mamma Rai dopo la chiamata del direttore di Rai 2, Carlo Freccero, per ridiventare il volto di punta della seconda rete. Presenta, infatti, la sesta edizione del talent show The Voice of Italy.

Oltre ad X Factor, è stata giudice anche in Notti sul ghiaccio, Amici di Maria De Filippi e il Festival di Castrocaro 2019.

Qualche mese fa, Simona Ventura ha accettato l’invito di Maria De Filippi a condurre Ultima Fermata, nuovo programma che è andato in onda su Canale 5, anche se nel frattempo ha mantenuto il suo impegno in Rai, presentando Citofonare Rai 2 con Paola Perego.

Ventura-De Filippi: lo scatto vintage scatena i fan

La Ventura ha condiviso questa mattina sul suo profilo Instagram una stories di un fan che ha postato una foto piuttosto datata in cui ci sono la stessa Simona e Maria De Filippi ai TeleGatti, con indosso abiti piuttosto “discutibili”. “Sì, ok il red carpet di Cannes. Ma non scordiamoci dei momenti memorabili che ci hanno regalato i TeleGatti”. E’ stata questa la didascalia della foto condivisa da Super Simo.

Lo scatto vintage ha scatenato la reazione dei followers, che hanno commentato divertiti.

