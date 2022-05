A cura di zara penna

E’ da poco terminato il nuovo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Il talent The Band prevedeva le esibizioni di varie band italiane sulla scia di importanti cover che hanno fatto la storia della musica. Questa prima edizione è stata vinta da Isoladellerose, capitanata dal tutor e cantautore Enrico Nigiotti.

Il programma non ha raccolto molto successo in termini di share, ma ciò nonostante Carlo Conti è riuscito a portarlo a termine.

Durante le puntate non sono mancate le polemiche sia tra i giudici che sul mondo social. Un episodio in particolare ha scatenato una vera e propria insurrezione del web, con commenti poco carini nei confronti dei personaggi coinvolti e sull’episodio stesso. Tutto è iniziato quando Gianna Nannini è intervenuta in studio per giudicare l’esibizione dei JF band, il gruppo musicale guidato da Federico Zampaglione.

Gianna Nannini fa calare il gelo a The Band

Il gruppo ha cantato una canzone dei Tiromancino, Due destini. Gianna Nannini non è riuscita a contenersi e si è lasciata andare ad un pensiero espresso in maniera “colorita” facendo calare il gelo nello studio di The Band: “Mi sembra che il destino di questo programma e delle band sia quello di fare delle cover e questo impedisce di capire la personalità della band, come tutti i c…o di talent, anche questo ha tale problema. Come si fa a crescere, maremma?”. Queste sono state le parole della Nannini, che il pubblico e lo stesso Carlo Conti non hanno gradito.

Sicuramente la cantante avrebbe potuto utilizzare dei termini diversi, evitando anche l’uso di parolacce

Carlo Conti ha proseguito la serata senza soffermarsi troppo sulle parole della Nannini. A quanto pare, però, i rapporti tra i due si sarebbero deteriorati. Ciò che risulta evidente è che questa vicenda ha scatenato non poche polemiche sul web.

C’è chi si è schiarato a favore della Nannini e chi invece ha ritenuto eccessive le parole della rockstar.

