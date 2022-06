A cura di Gilda Riga

Chiara Ferragni “come mamma l’ha fatta”, o quasi. L’imprenditrice digitale, dopo essere stata ospite a Siviglia di Maria Grazia Chiuri alla Dior Cruise 2023, sfilata di presentazione della nuova collezione del brand di moda francese, si è concessa qualche giorno di relax a Marbella, esclusiva località della Costa del Sol, in Andalusia.

L’influencer, che conta quasi 28 milioni di follower su Instagram, ha condiviso sul suo account alcuni scatti del suo outfit piuttosto audace, e in particolare un’immagine in cui si mostra con indosso solo la parte inferiore del bikini, e con una parte del seno coperta esclusivamente dall’emoticon di due ciliegie. La foto ha fatto in pochissimi minuti il pieno di like, e ha raccolto oltre 7.500 commenti dei fan, andati letteralmente in visibilio alla vista delle foto “senza veli”, o quasi, della Ferragni.

Chiara Ferragni "senza veli": il commento di Fedez

Tra i tantissimi commenti seguiti allo scatto postato, ce ne era uno che ha inevitabilmente catturato l’attenzione dei follower. E’ quello del marito di Chiara, Fedez, che con l’umorismo che lo contraddistingue ha commentato: “Per me due chili di ciliegie, grazie”. Un chiaro ed inequivocabile riferimento all’emoticon che la Ferragni ha utilizzato per coprire una parte del seno.

La settimana scorsa, i Ferragnez sono finiti nel mirino dell’opinionista Selvaggia Lucarelli, dopo che Fedez ha deciso di condividere su Instagram l’audio di una seduta dal psicoterapeuta il giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas. La Lucarelli ha criticato aspramente la scelta del rapper milanese, definendolo “narcisista” e con “manie di protagonismo”. Ma non solo. La giudice di Ballando con le Stelle ha definito i Ferragnez “intoccabili”, e che il senso critico nei loro confronti “viene polverizzato dalla paura del loro potere mediatico”.

La risposta di Fedez, che a quanto pare non ha accettato le critiche sulle sue scelte pubbliche, non è tardata ad arrivare: “Non faccio la lotta nel fango con i maiali”.