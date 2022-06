A cura di Gilda Riga

Fedez si racconta in una breve intervista concessa ai canali social di X Factor Italia.

Il rapper milanese ha parlato del suo ritorno al talent show in onda su Sky dal prossimo settembre, quattro anno dopo l’ultima volta è ha assunto il ruolo di giudice.

“E’ stato molto bello ritornare al tavolo, molto emozionante. Una sensazione incredibile. Mi sento molto più a mio agio perché mi sento proprio a casa. Ho visto un sacco di ragazzi bravi, mi sono emozionato anche. Ho avuto una discussione con la nonna di un concorrente, e con i giudici mi trovo molto bene. Rkomi è un patatone!”.

Ed è proprio Fedez che di fatto ha “ufficializzato” la relazione tra il cantante, al secolo Mirko Manuele Martorana, e Paola Di Benedetto, attraverso alcuni scatti di un’uscita “a quattro” postati su Instagram, in c’era anche la moglie Chiara Ferragni.

Dopo il delicato intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al pancreas e la successiva convalescenza, Fedez si è rituffato a capofitto nel lavoro: prima il ritorno ad X Factor; poi la pace con J-Ax dopo quattro anni di veleni e accuse, con il quale sarà protagonista insieme ad altri cantanti al concerto Love Mi che si terrà in piazza Duomo a Milano il 28 giugno; e infine l’uscita del singolo La dolce vita, realizzato in collaborazione con Tananai e Mara Sattei, già diventato un tormentone dell’estate 2022.

Per i Ferragnez sembra essere tornato finalmente il sereno. Chiara, il cui successo sta toccando vette sempre più alte, sarà anche co-conduttrice nelle due serate più importanti della 76esima edizione del Festival di Sanremo, la prima e l’ultima. E siamo certi che i più prestigiosi marchi faranno a gara per sponsorizzare la fashion blogger più influente e seguita del mondo.