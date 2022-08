A cura di Gilda Riga

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono di fatto una coppia, e nonostante i due non abbiano ancora ufficializzato la relazione, non fanno più niente per nasconderla.

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato alcune foto che ritraggono l’ex capitano della Roma mentre esce dall’appartamento della sua nuova fiamma.

Francesco Totti beccato a casa di Noemi Bocchi

In particolare, Totti è stato visto entrare a casa di Noemi Bocchi intorno alle 21,30, per poi uscirne il giorno dopo intorno alle 10,30. Non è difficile ipotizzare, dunque, che i due abbiano passato la notte insieme. A tal proposito, a raccontare l’intera vicenda è il portale GossipeTv: “Solo pochi giorno fa, come raccontano i paparazzi, Totti è stato visto entrare alle 21,30 dal cancello che porta all’abitazione della Bocchi. Verso le 10,30 del mattino dopo, Noemi è uscita di casa con la figlia di dieci anni, avuta dall’ex marito Mario Caucci. La giovane era perfettamente consapevole che c’erano dei fotografi appostati, e sperava con la sua mossa di farsi seguire e di “liberare” l’uscita di casa. E infatti, pochi minuti dopo, è apparso Francesco Totti a bordo di una moto, che a tutta velocità si allontanava dalla zona.

Si tratta del secondo servizio sull’ex calciatore giallorosso e Noemi che il settimanale Chi pubblica. Proprio dalle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini sono emersi alcuni dettagli piuttosto significativi, come ad esempio il coinvolgimento di Isabel, che avrebbe spifferato a mamma Ilary dei pomeriggi trascorsi a giocare con i figli della Bocchi, e dell’investigatore privato ingaggiato dalla Blasi per fare chiarezza sulla faccenda”.

E se da una parte Francesco Totti sembra aver voltato definitivamente pagina, gettandosi a capo fitto in una nuova relazione, dall’altra i paparazzi hanno immortalato Ilary Blasi sempre da sola o in compagnia dei figli.