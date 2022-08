A cura di Gilda Riga

Nicolas Vaporidis ha trionfato nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo essere stato confinato per ben 99 giorni in Honduras, l’attore è tornato alla sua vita di sempre, e sembra aver riacquisito quella popolarità che con il passare degli anni si era notevolmente affievolita.

Nato da papà greco e mamma romana, Nicolas dimostra sin da giovanissimo il suo innato talento per la recitazione. La sua ascesa nel mondo del cinema inizia nel 2006 con Notte prima degli esami di Fausto Brizzi (di cui ci sarà il sequel l’anno successivo Notte prima degli esami – Oggi), pellicole che riscuoterà un grandissimo successo. In seguito è il protagonista della commedia Come tu mi vuoi insieme a Cristiana Capotondi, e di Tutto l’amore del mondo con Alessandro Roja (il Dandi di Romanzo Criminale La Serie) e Ana Caterina Morariu.

Diventa, con il passare del tempo, uno dei giovani attori italiani più richiesti del panorama cinematografico del nostro Paese. Poi, ad un certo punto, se ne perdono quasi completamente le tracce, per poi rivederlo nuovamente in vesti a lui inedite: quelle di concorrente di un reality show, L’Isola dei Famosi, nel quale si è aggiudicato la vittoria finale.

Taverna Trastevere London: la trattoria di Nicola Vaporidis nella City

Nicolas Vaporidis risiede a Londra da diversi anni, città nella quale svolge la professione di ristoratore. Infatti, con l’amico Alessandro, ha aperto la Taverna Trastevere London, che come si deduce dal nome è specializzata nei piatti della cucina romana. Il locale si trova al 112 St John's Hill, nel quartiere Winstanley Estate, e si presenta come un’autentica trattoria che ha come obiettivo quello di portare nella City le tradizioni culinarie di Roma: dalla carbonara alla matriciana, dalla gricia ai saltimbocca alla romana e all’agnello scottadito.

(foto settimanale Chi)

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, lo ha immortalato proprio mentre serve ai tavoli all’interno del proprio ristorante.

Nicolas Vaporidis, chi è la misteriosa Ali?

Ma Nicolas, terminata l’esperienza a L’Isola dei Famosi, aveva un motivo in più per tornare in Inghilterra. Infatti, pare che a Londra risieda la nuova e misteriosa fidanzata dell’attore 40enne, Ali. L’esistenza della relazione è emersa proprio durante la permanenza di Vaporidis in Honduras, che tuttavia è sempre rimasto molto riservato sulla questione.

Nel frattempo, sembra che il successo riscosso nel corso del reality condotto da Ilary Blasi, abbia risvegliato le velleità da attore di Nicolas, che ha dichiarato che gli piacerebbe tornare al cinema. Questo spiegherebbe la sua presenza a Roma, dove vi ha fatto ritorno, per fare tappa in una nota casa di produzione cinematografica. C’è un nuovo progetto all’orizzonte? Staremo a vedere.