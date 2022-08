A cura di Gilda Riga

Le voci su una possibile crisi tra Anna Tatangelo e Livio Cori, sembrano essere state spazzate via dagli ultimi accadimenti.

La relazione tra la cantante, ex di Gigi D’Alessio, e il rapper partenopeo, sembra proseguire a gonfie vele, checché ne dicano i siti di gossip e gli utenti del web. Anzi, la rivista Diva e Donna è arrivata a parlare anche di un possibile matrimonio, anche se ad oggi non è chiaro se si tratti esclusivamente di un’ipotesi o di voci realmente verificati.

Anna Tatangelo e Livio Cori: baci appassionati in Costiera

Sta di fatto che la loro relazione sembra più solida che mai. A confermarlo uno scoop esclusivo di whoopsee.it, che ha condiviso attraverso il suo account Instagram un video di Anna e Livio intenti a coccolarsi a vicenda al mare, e più precisamente a Nerano, incantevole località del comune di Massa Lubrense che si trova tra la costiera sorrentina e quella amalfitana.

“E’ arrivato anche per Anna Tatangelo il tempo delle vacanze estive e del relax – scrive whoopsee -. Prima di volare a Ibiza, dove si trova attualmente, la cantante ha trascorso un romantico soggiorno sulla costiera amalfitana, e più precisamente a Nerano, in compagnia del fidanzato Livio Cori. Le coccole sulla spiaggia, l’uno vicino all’altra, sono d’obbligo per la coppia che sembra aver allontanata definitivamente qualsiasi voce di crisi”.

La località di Nerano, un piccolo lembo di sabbia e mare distante pochi chilometri da Sorrento, è spesso meta di tantissime celebrità, anche straniere, che la scelgono per trascorrervi alcuni giorni di vacanza e per assaporare un piatto della traduzione culinaria di quei luoghi, gli Spaghetti alla Nerano: una ricetta deliziosa a base di zucchine, pepe nero e provolone del Monaco (un formaggio tipico della zona).

Come dicevamo, sono tantissimi i vip che scelgono questa piccola baia per respirare l’atmosfera della costiera. Il motivo? La possibilità di fermarsi con un’imbarcazione a pochi metri dalla spiaggia, per poi farsi venire a prendere dai titolari di stabilimenti e ristoranti presenti sul posto.

Anna e Livio avranno provato gli Spaghetti alla Nerano? Ne siamo assolutamente certi!