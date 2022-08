A cura di zara penna

Ritorno di fiamma tra Martina Miliddi e Aka7even? Questo è la voce che gira nelle ultime ore sul web.

Martina, nel ruolo di ballerina professionista del corpo di ballo in cui si esibiva Aka7even come cantante ospite dello show Battiti live, ha palesato un gesto di vicinanza verso l’ex.

E’ risaputo che Martina all’interno della scuola di Amici scelse a suo tempo Raffaele Renda, lasciando Aka7even nello sconforto più totale.

Un video delle prove di Battiti live 2022 diventa immediatamente virale.

Nel mezzo delle prove mentre Aka7even cantava Mi manchi, Martina Miliddi si è affacciata sul palco dimostrandosi orgogliosa del successo del brano, scritto e cantato interamente per lei durante la loro permanenza all’interno della scuola di Amici.

Indelebili le scene in cui Aka7even, a suo tempo, scoprì di essere diventato protagonista di un triangolo amoroso. Il cantante napoletano finì per mollare un pugno sulle pareti della scuola, una volta compreso l’interesse che Martina nutriva per il compagno Raffaele.

Qualcosa da allora sembra essere cambiato. Non sappiamo se effettivamente Martina abbia avuto un ripensamento e se sia di nuovo scattata la scintilla per Aka. Anche perché dopo la fine di Amici 20 la ballerina ha continuato la sua storia d’amore con Raffaele, dichiarandosi e chiarendo il suo rapporto di amicizia con Aka7even.

Se ci sia o no un ritorno di fiamma non è ancora dato sapere. Da quanto si apprende dai social sembra che tra Martina e Raffaele Renda fili tutto liscio: i due sono sempre inseparabili e innamorati.

In fondo sono giovani e hanno una vita intera davanti a loro. Intanto si godono la popolarità e coltivano il loro sogno artistico. Amici regala il successo e la visibilità, ma in pochi riescono poi a mantenerlo per anni.

Un esempio Emma Marrone, Stefano De Martino, Alessandra Amoroso.