A cura di zara penna

Ci sono stati molti cambiamenti nei dieci anni in cui è andato in onda Don Matteo, la serie tv Rai con Terence Hill protagonista, che però nell’ultima stagione ha lasciato il posto a Raoul Bova.

Nelle ultime ore corre veloce sul web la voce che un altro personaggio abbandonerà la serie. Stiamo parlando di Nino Frassica, che da anni copre il ruolo del Maresciallo Nino Cecchini.

Il pubblico è in rivolta, perché non vorrebbe vedere andare via un altro storico personaggio della serie cult di Rai 1. “Non sarebbe più la stessa cosa” scrive un utente. A questo punto, tutti sui social si pongono la stessa domanda: Nino Frassica ci sarà nella prossima stagione?

Nino Frassica lascia Don Matteo? Tutta la verità

Nel corso di un’intervista rilasciata a DiPiù, l'attore ha risposto in merito ai rumors di queste settimane, partendo proprio dalla sua presenza nella 14esima stagione di Don Matteo. Ecco cosa ha detto: “Certo che tornerò, la divisa da carabiniere è nel mio armadio e le riprese dovrebbero iniziare in primavera, ma forse si anticipa. A dicembre invece sarò anche al cinema con il film Improvvisamente Natale, con Diego Abatantuono”.

Buone notizie non solo per i fan di Don Matteo, ma anche per le follower dell’attore. Nino Frassica, infatti, tornerà anche nella prossima edizione di Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio, e non solo.

Il comico sarà anche la voce narrante della prossima edizione del reality di Rai 2, Il Collegio, dove prenderà il posto di Giancarlo Magalli. L’attore e comico siciliano a proposito di questa nuova avventura ha dichiarato: “Non vedo l’ora di iniziare, è come ritornare sui banchi di scuola, che non sono stati così brillanti per me. Gli ho chiesto se fossero sicuri, visto che io a scuola avevo tutti 4. Mi hanno risposto che come artista invece sono da dieci in pagella”.