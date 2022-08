A cura di zara penna

E’ stata una delle protagoniste del Grande Fratello, nell’edizione del 2007 condotta da Alessia Marcuzzi. Guendalina Canessa si è fatta conoscere sul piccolo schermo per la sua simpatia.

Nel 2009 è convolata a nozze con l’ex tronista Daniele Interrante, da cui ha avuto una figlia di nome Chloe. Dopo essersi separati nel 2012, ha avuto diverse relazioni con Luca Marin, campione di nuoto, e Pietro Aradori, giocatore di basket. Negli ultimi due anni ha vissuto una storia d’amore con Claudio Tommasini. Un amore magico, che però come ha confermato la stessa Canessa sui social, è giunto al capolinea.

Guendalina Canessa, l'annuncio lascia i fan senza parole

“Dopo due anni ho dovuto lasciarlo andare e questo è stato un gesto altruistico – ha spiegato Guendalina –, perché lui vuole una famiglia tutta sua, vuole dei figli tutti suoi ed io no. So che posso sembrare egoista, ma io non sento questa necessità, non sento questo bisogno. Quindi visto che non c’erano le basi per un futuro, perché continuare a far perdere tempo in primis a lui e poi a me?”.

La rivelazione ha lasciato i fan di Guendalina senza parole. Tanti i messaggi di affetto per lei, che ribadito in più di un’occasione che Claudio per lei rappresenta “Il mio complice, il mio amico, il mio amante”.

La Canessa, inoltre, aggiunge sui social: “Due anni bellissimi, era veramente una favola ma purtroppo ho dovuto tagliare, chiudere questa bellissima favola e questo bellissimo libro. Una storia molto pulita, onesta e sincera. Nessun tradimento, né da parte mia né da parte sua”.

Come è stato detto in precedenza, la loro relazione è finita perché avevano esigenze diverse. Guenda è già madre e non sente il desiderio di esserlo di nuovo. Claudio, invece, sogna una famiglia tutta sua. Sicuramente questa coppia resterà legata a vita, anche se l’amore lascerà spazio al semplice affetto.