A cura di Gilda Riga

C’è una voce che nelle ultime ore corre veloce sul web. La storica amicizia tra Paolo Bonolis ed Enrico Brignano sarebbe giunta definitivamente al capolinea, e le ultime circostanze che si sono verificate testimoniano in maniera in inequivocabile la rottura insanabile tra il conduttore e l’attore comico romano. Quest’ultimo, infatti, non ha invitato Bonolis al suo matrimonio con Flora Canto, la quale di recente ha anche lanciato qualche velenosa frecciatina nei confronti di Sonia Bruganelli.

Flora Canto, la frecciatina a Sonia Bruganelli

L’episodio risale allo scorso luglio, quando l’opinionista del Grande Fratello Vip, parlando dei disagi causati dalle compagnie aree per via degli scioperi tutt’ora in corso, ha dichiarato che preferisce pagare un aereo privato piuttosto che rischiare di sostare per interminabili ore in aeroporto. Non si è fatta attendere la reazione di Flora Canto, che le ha lanciato una frecciatina piuttosto esplicita: “Ma fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi!”.

Bonolis-Brignano, fine di una storica amicizia

L’amicizia tra Paolo ed Enrico, durata per diversi decenni, ha finito inevitabilmente per coinvolgere le rispettive compagne. Ora i quattro sarebbero ai ferri corti, e a confermarlo c’è anche un’indiscrezione lanciata dal settimanale DiPiù Tv: “Al matrimonio di Brignano si è parlato molto dell’assenza di Bonolis. Sonia e Flora un tempo erano molto amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni: poi è successo qualcosa. Non è molto chiaro il motivo del disaccordo, ma sta di fatto che ora non si rivolgono più la parola, ed anche Enrico e Paolo non si parlano”.

Secondo quanto riportato da Coming Soon, il rapporto tra il conduttore e l’attore si sarebbe rotto in occasione dei funerali di Gigi Proietti, quando Bonolis avrebbe fatto una battuta sconveniente sul comico romano. In quell’occasione, Floria Canto si espose negando tutto con l’obiettivo di sedare i pettegolezzi, ma ad oggi questa potrebbe essere l’unica spiegazione possibile a giustificare la fine dell’amicizia.