A cura di Gilda Riga

Dopo le fatiche di Battiti Live, che l’hanno condotta in giro per l’Italia, Elisabetta Gregoraci si sta godendo il meritato riposo in un lussuoso hotel in Costa Smeralda.

Ma a quanto pare, di recente non ha solo conquistato il pubblico televisivo conducendo l’evento musicale, ma anche il cuore di un ragazzo. Lui è Giulio Fratini, conosciuto negli ambienti del gossip per essere stato il compagno di un ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip, Raffaella Fico.

Sono già diverse settimane che sul web circolano voci insistenti di un possibile flirt tra i due, e il settimanale Di Più ha fornito ulteriori dettagli. Elisabetta e Giulio si sarebbero conosciuti durante l’evento legato all’inaugurazione di una nuova attività e che avrebbero trascorso alcuni giorni insieme in Versilia, a Forte dei Marmi. Ma non è tutto. Sempre secondo la rivista, pare che Fratini abbia confidato ad alcuni amici che c’è una bella intesa con la Gregoraci, e che, almeno secondo lui, esistono i presupposti per una relazione duratura.

Giulio Fratini: ecco chi è la nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci

Ma chi è Giulio Fratini? Trentenne, 12 anni più giovane della showgirl calabrese. E’ uno dei giovani imprenditori italiani di maggior successo, tanto che Forbes lo ha inserito nella lista dei talenti under 30. Figlio di Sandro Fratini, ha ereditato molto presto la ricca impresa di famiglia, l’azienda di abbigliamento Rifle fondata dal nonno, diventando uno degli scapoli più ambiti sulla piazza. E’ conosciuto anche per essere uno dei principali collezionisti di orologi di lusso nel mondo, e a quanto pare ne possiede oltre duemila pezzi tra Rolex, Vacheron Constantin, Audemars Piguet e Patek Philippe, per un valore complessivo stimato, udite udite, di circa un miliardo di euro.

Non ci resta che attendere per scoprire tra la Gregoraci e Fratini scoccherà definitivamente la scintilla. Nel frattempo, l’ex di Flavio Briatore tornerà molto presto in tv su Rai 2 con il programma Nudi per la vita.