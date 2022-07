A cura di Gilda Riga

Elisabetta Gregoraci doppia Elisabetta Gregoraci per porre rimedio alla clamorosa gaffe sulla pronuncia del nome di Alvaro Soler.

L’episodio è avvenuto nella puntata di Battiti live trasmessa martedì 26 luglio su Italia 1. Nel corso della registrazione, che ha preceduto di alcune settimane la messa in onda, la conduttrice di Soverato aveva sbagliato a pronunciare il nome del famoso cantante spagnolo, conosciuto in Italia anche per essere stato giudice di X Factor. Alvaro Soler era diventato Alvaro Soleil, un errore che ha fatto subito il giro dei social. Ma a tal riguardo, Mediaset ha deciso di correre ai ripari prima che la serata andasse in onda.

Ai telespettatori di Battiti Live, non è sfuggito quando accaduto in fase di post produzione in seguito alla gaffe che ha visto suo malgrado protagonista Elisabetta Gregoraci. Al momento di andare in onda su Italia 1, la presentazione del celebre artista spagnolo è apparsa perfetta: come per magia, Alvaro Soleil è tornato come ad essere Alvaro Soler, come se la moglie di Flavio Briatore non avesse mai sbagliato a pronunciare il nome. A dimostrazione del fatto che quello spezzone di puntata sia stato sapientemente doppiato per nascondere l’errore, ci sono un’infinità di video presenti sul web.

La gaffe commessa da Elisabetta sembra però non aver turbato Alvaro, che si è esibito come se nulla fosse ed ha anche improvvisato un balletto con la conduttrice calabrese.

Ma a lanciare una velenosa frecciatina alla Gregoraci ci ha pensato Soleil Sorge, ex dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e giudice de La Pupa e il Secchione Show. L’influencer italo-americana, nota anche per non avere particolari peli sulla lingua, si è sentita evidentemente chiamata in causa, ed ha condiviso una Ig stories che mostra lo spezzone di video doppiato nel quale la Gregoraci pronuncia correttamente il nome di Alvaro Soler. “Alvaro Soleil torna ad essere magicamente Alvaro Soler” ha scritto la Sorge, che di fatto prende in giro la Gregoraci per la gaffe commessa.

Che stia nascendo una rivalità Sorge-Gregoraci? Staremo a vedere.