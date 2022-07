A cura di Gilda Riga

Soleil Sorge è finita nuovamente al centro del gossip.

Secondo l’investigatore social Alessandro Rosica, l’ex gieffina e giudice de La Pupa e il Secchione Show, sarebbe la protagonista di un triangolo amoroso che vedrebbe coinvolti l’attuale fidanzato (segreto), Carlo Domingo, e l’amico dell’influencer italo-americana, Gianluca Costantino.

Stando a quanto riferito da Rosica attraverso i suoi canali social, Soleil Sorge, che proprio ieri ha compiuto 28 anni, non avrebbe invitato alla sua festa di compleanno una delle persone a lei più vicine, Gianluca Costantino. Il motivo? La gelosia di Carlo Domingo proprio nei confronti di quest’ultimo.

“Alcuni giorni fa – rivela Alessandro Rosica – Soleil ha partecipato alla festa di compleanno di Gianluca, e sono parsi molto affiatati. Io non sono nessuno per giudicare, ma questa volta la Sorge ha giocato sporco, dando retta a delle fantasie infondate del fidanzato. Gianluca c’è rimasto malissimo, siccome c’è una bellissima amicizia e sono in corso anche dei progetti lavorativi. Come mai Carlo non era geloso di Alex Belli, mentre ora invece è diventato possessivo?”.

Soleil Sorge di nuovo protagonista di un triangolo amoroso?

Non si sarebbe fatta attendere la risposta di Costantino, del quale Rosica ha condiviso un Instagram stories dal seguente contenuto: “Consiglio del giorno: parlate con cognizione di causa!”. Secondo l’investigatore social, questa frase sarebbe indirizzata a Carlo Domingo. Poi, in un video in cui Gianluca Costantino era intento a spegnere le candeline in occasione del suo compleanno, si vede Soleil abbracciarlo sorridente. “Questa cosa non sarebbe andata giù a Carlo – spiega Rosica – che ha deciso di non far invitare alla festa di Soleil l’amico della fidanzata”.

Poi conclude: “Questo triangolo amoroso ci affascina più di quello del GF Vip (Sorge-Belli-Duran, ndr). Se un uomo vi dice di non vedere un semplice amico, iniziate a preoccuparvi perché la cosa non è normale”.

Sta nascendo, dunque, il triangolo amoroso Sorge-Domingo-Costantino? Obiettivamente, gli elementi sono ancora troppo poco concreti per potersi sbilanciare. Staremo a vedere…