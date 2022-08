A cura di zara penna

Raoul Bova è uno degli attori più amati e apprezzati in Italia.

Oltre alla sua bravura artistica, è anche conosciuto come padre amorevole dei suoi quattro figli.

Alessandro Leon e Francesco sono i due figli avuti dalla precedente relazione con Chiara Giordano, mentre Luna e Alma sono le figlie nate dall’attuale rapporto con l’attrice Rocio Morales.

Prima dell’attuale famiglia costruita con la Morales, Raoul aveva un altro contesto familiare che però si è sfasciato in malo modo. Ancora oggi spuntano dettagli in merito al divorzio avvenuto anni fa da Chiara Giordano.

A parlare questa volta è l’ex suocera di Raoul Bova, nonché avvocato divorzista di Chiara.

Annamaria Bernardini De Pace ha usato delle dure parole in merito al suo ex genero, rivelando qualcosa di inaspettato. Come riporta Today, il divorzio tra Bova e Chiara Giordano non sarebbe avvenuto in maniera pacifica ma a seguito di un vero e proprio tradimento.

La dichiarazione dell’avvocato Annamaria Bernardini Pace, suocera di Roul

La Bernardini Pace è l’avvocato divorzista tra i più famosi in Italia, oltre che essere la mamma di Chiara Giordano. “E’ un traditore – ha detto -. Intorno a me sento tante persone che si stupiscono per quello che sta accadendo. Io, invece, no, non sono sorpresa”.

L’avvocato mette l’accento sul fatto che durante la sua carriera abbia visto tantissimi tradimenti, e quello che ha fatto il suo ex genero, ovvero Raoul Bova, rientrerebbe nella stessa categoria.

Nelle sue dichiarazioni la Bernardini Pace ha ammesso che la figlia è molto provata, considerando che alcune donne possono perdonare un tradimento mentre altre non riescono e voltano pagina.

Dalle parole dell’avvocato si evince che la causa della separazione tra Roul e Chiara non sia stata conseguente ad una crisi o ad un momento di riflessione, bensì ad un tradimento vero e proprio.

Ricordiamo che Raoul ha conosciuto la Morales durante le riprese di Immaturi - Il viaggio, anni in cui Bova era ancora sposato con Chiara. Sembrerebbe che la crisi sia nata proprio da questa conoscenza con Rocio, di cui poi l’attore si è innamorato.