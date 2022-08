A cura di Gilda Riga

La love story tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi si è conclusa da circa due mesi. L’ex coppia aveva partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip, e al termine del viaggio dei sentimenti, nonostante diversi alti e bassi che hanno caratterizzato la loro avventura nel reality show, i due avevano deciso di andare avanti insieme.

Evidentemente, con il passare del tempo le cose sono cambiate ed entrambi hanno preferito prendere strade diverse. Mentre l’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi ha annunciato al Maurizio Costanzo Show la fine della sua storia d’amore, Macchi ha voltato rapidamente pagina imbarcandosi in una nuova relazione con la splendida modella curvy Elisa D’Ospina.

“Non è più con me. Il lumicino si è spento piano piano. Poi, quando ad un certo punto è arrivata notte, ho detto: ‘Ho voglia di sole’. E s’era fatta notte” ha dichiarato la speaker radiofonica allo storico talk show condotto da Costanzo.

Nonostante la rottura fosse ancora fresca, Stefano Macchi non ha mostrato particolare “delicatezza”, decidendo di postare sui social alcuni scatti delle vacanze ad Ibiza proprio in compagnia della sua nuova fiamma Elisa D’Ospina, nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione al programma Rai, Detto Fatto.

Ma qual è stata la reazione di Anna Pettinelli alle foto condivise su Instagram dal suo ex compagno, mentre si godeva insieme alla sua nuova fiamma il mare dell’isola della Baleari? Nessuna in particolare, almeno all’apparenza. I più attenti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare una particolare coincidenza: l’ex prof di Amici, infatti, si è resa protagonista di un gesto social piuttosto eloquente, ed è facilmente intuibile che il destinatario fosse proprio Stefano Macchi. Ma di cosa si tratta? Anna Pettinelli ha modificato la sua bio Instagram, dove adesso si può leggere: “Conduttrice radio-televisiva. Ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina. Credevo nell’amore, ora solo nell’amicizia. Sono la solita co****na!”.