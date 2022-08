A cura della Redazione

Ambra Angiolini si confessa a Vanity Fair e parla della fine traumatica del suo rapporto con Francesco Renga.

Ambra dal 2004 al 2015 è stata compagna del cantante, da cui ha avuto due figli, Jolanda, 18 anni, e Leonardo 16 anni. I due, nonostante abbiano vissuto un grande amore, non si sono mai sposati. In un’intervista doppia rilasciata a Le Iene si capisce anche il perché. Alla domanda come mai non siano mai convolati a nozze, Renga risponde: “Perché non c’è stato il tempo”. Mentre la risposta di Ambra Angiolini è tutt’altra: “No, dico… non me l’ha mai chiesto”.

Ambra Angiolini, 45 anni compiuti a aprile, diventa famosa all’età di 16 anni per aver partecipato al programma televisivo Non è la Rai, ideato e prodotto da Gianni Boncompagni.

Da allora ne è passata di acqua sotto il punte. E’ stata cantante, conduttrice radiofonica, attrice teatrale, cinematografica e televisiva.

All’età di 27 anni inizia la sua relazione con il cantante Francesco Renga, nove anni più grande di lei, dalla quale nascono due figli. Undici anni dopo, la bella storia d’amore finisce.

La dichiarazione di Ambra a Vanity Fair: “Sono caduta in depressione…”

E a distanza di 7 anni, dopo una parentesi sentimentale durata 4 anni con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini ne torna a parlare in un’interista concessa a Vanity Fair: “Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione”.

Oggi l’attrice e showgirl fa sapere: “In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto”.

Se oggi l’amore può attendere, non lo può, però, il lavoro. Ambra, infatti, sarà uno dei quattro giudici della prossima edizione di X Factor al via il 15 settembre su Sky.