A cura di zara penna

E’ una delle coppie che ha fatto sognare il pubblico italiano e non. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono conosciuti e sposati dando poi alla luce Aurora, oggi giovane donna.

I due anni fa si sono separati e ognuno ha preso la propria strada, intraprendendo nuove relazioni importanti e durature. Nell’ultimo periodo, però, tra Eros e Michelle sembra essere tornato il sereno o, stando a quanto dicono alcune persone a loro vicine, l’amore.

La conduttrice svizzera si è recata in Franciacorta, località in cui l'ex marito possiede una casa, ed insieme si sono anche fotografati intenti a seguire una lezione di karate. Da quel giorno, la conduttrice non ha più lasciato la casa di Eros.

Eros e Michelle insieme in Franciacorta

Domenica 14 agosto, Michelle è stata paparazzata mentre andava in una palestra dove si allenano tutti i vip in vacanza in quel posto. Dalla ricostruzione fatta, pare evidente che Eros e Michelle siano molto vicini, sia fisicamente che sentimentalmente. Michelle è ritornata single dopo la passione veloce con Giovanni Angiolini, e sembra che anche lo stesso Ramazzotti sia tornato sul “mercato”.

Appresa la vicenda, le fan sono impazzite. Tutti vorrebbero effettivamente un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante. Ancora molti ricordano i tempi del video della canzone Più bella cosa, in cui Eros presentò per la prima volta al mondo la sua fidanzata Michelle. Dopo diversi anni, quest'ultima è tornata a comparire nel video di una canzone di Ramazzotti, Ama, e questa volta c’era anche la figlia Aurora. Le fan sono letteralmente impazzite all’idea che possano tornare insieme, anche perché non si è mai saputo perché quella storia d’amore giunse improvvisamente all’epilogo, visto che sembravano così innamorati e felici soprattutto dopo la nascita di Aurora.

Dopo le varie relazioni di entrambi, magari Eros e Michelle si sono resi finalmente conto di essere fatti l’una per l’altro? Nella vita mai dire mai.