A cura di Gilda Riga

Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile flirt tra Elodie ed Andrea Iannone. La cantante e l’ex pilota di Moto Gp, nonché ex di Belén Rodriguez e di Giulia De Lellis, sono stati più volte avvistati insieme nel corso di questa estate, in particolare durante una vacanza in Sardegna insieme ad alcuni amici comuni. Nessuno scatto che faccia pensare che tra loro possa essere scoccata la scintilla, ma di certo in questo momento sono particolarmente “vicini”.

A fornire l’ultimo aggiornamento l’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, che ha condiviso sul suo account Instagram una foto dei due mentre si trovavano all’aeroporto di Malpensa in attesa di prendere un volo per una destinazione di cui al momento non abbiamo conoscenza.

Ora gli indizi su un possibile flirt iniziano a essere veramente tanti. Già durante il soggiorno in Costa Smeralda, Elodie ed Andrea Iannone erano stati “beccati” da The Pipol Gossip durante una cena, e nel video postato sui social si vedono l’ex cantante di Amici e il pilota che sono rimasti a parlare da soli quando la maggior parte delle persone che era in loro compagnia avevano lasciato il ristorante in cui stavano cenando. “Ok. Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen, ex di Giulia De Lellis, ndr) si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici” scrive su Instagram The Pipol Gossip. “Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi, e tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari. E oggi Elodie è la musa, la cantante (più brava) e più sexy del panorama italiano. Lei ultimamente si è dichiarata ‘innamorata per sempre del suo ex, il rapper Marracash, ammettendo però che la storia tra i due era impossibile. E Iannone? Attende il giro fortunato da buon pilota”.

Dopo le passate relazioni con Belén Rodriguez e Giulia De Lellis, Iannone riuscirà a tagliare per primo il traguardo anche con Elodie?