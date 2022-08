A cura di zara penna

La nuova edizione di Ciao Darwin partirà a marzo 2023, e tra i protagonisti attesi nella prima puntata del varietà troviamo due nomi molto chiacchierati negli ultimi mesi: Soleil Sorge e Alex Belli.

Paolo Bonolis vorrebbe fortemente i due ex gieffini, e avrebbe intenzione di “ingaggiarli” come capitani per una sfida davvero particolare che li vedrà naturalmente l’uno contro l’altro. Gli autori del programma si sono riuniti alcuni giorni fa, ed è quasi certa la messa in onda il prossimo marzo su Canale 5, ovviamente con Paolo Bonolis e Luca Laurenti alla conduzione.

Tra i diversi ospiti, in quella che si preannuncia come un’edizione scopiettante, oltre Soleil Sorge e Alex Belli, ci saranno anche Vittorio Sgarbi e Gianpiero Mughini, i quali hanno litigato di recente al Maurizio Costanzo Show.

Ciao Darwin: Soleil Sorge e Alex Belli nello show

Secondo quanto emerso in queste ore, la proposta di invitare Soleil Sorge e Alex Belli nella nuova edizione di Ciao Darwin, sarebbe stata fatta direttamente da Sonia Bruganelli. L'opionista del Grande Fratello Vip, infatti, nutre grande stima per l’ex gieffina e avrebbe pensato subito a lei per la prima puntata. Poi, la scelta di puntare su Alex Belli non è affatto casuale, visto che tra i due non correrebbe buon sangue, soprattutto per il triangolo amoroso che li ha visti protagonisti con Delia Duran nella sesta edizione del GF Vip.

Intanto, Soleil Sorge non ha postato nuovi contenuti su Instagram per alcuni giorni, e questo ha allarmato molto i suoi followers, molti dei quali l'hanno bombardata di messaggi privati e commenti sotto le vecchie foto per accertarsi che stesse bene, visto che normalmente la Sorge è molto attiva e presente sui social network. “Dove sei finita?”, “Stai bene?” le hanno scritto i fan. Finalmente, dopo alcuni giorni di assenza, l’influencer e modella italo-statunitense è ricomparsa per tranquillizzarli.