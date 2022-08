A cura di zara penna

Dall’Isola dei Famosi a Ballando con le Stelle. Il desiderio di una modella argentina.

Estefania Bernal ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ed è stata al centro di una polemica senza fine. Per tutto il tempo del reality, Roger Balduino, ha dichiarato che il suo flirt con la modella argentina era pianificato a tavolino. I due si sarebbero incontrati in albergo prima di partire per l’Honduras e si sarebbero messi d’accordo di inscenare una storia d’amore.

Quest’accusa non è mai stata smentita né Roger Balduno, né da Estefania Bernal.

Dopo mesi Estefania si racconta al settimanale Confidenze, e ha confermato che la scintilla con Roger non è mai scattata. Stesso discorso per Edoardo Tavassi. Tra quest’ultimo e Estefania non è mai nato l’amore seppure la modella ha un’ottima considerazione di Tavassi e, nonostante i due si siano visti diverse volte, tra di loro resta una sana amicizia.

La Bernal si racconta a cuore aperto alla giornalista di Confidenze, affermando che vorrebbe avere una sua famiglia e dei figli ma che ad oggi è ancora presto per pensare ad un matrimonio soprattutto perché non ha ancora trovato l’uomo giusto.

Ballando con le Stelle, il desiderio della modella argentina

In questo periodo la modella è concentrata solo ed esclusivamente sul suo lavoro, tralasciando i sentimenti e la vita amorosa.

Estefania Bernal ha confessato, poi, che parteciperebbe molto volentieri a Ballando con le Stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci sarebbe l’esperienza giusta per lei, visto che è una discreta ballerina e visto che il palco di Ballando sarebbe per lei un buon trampolino di lancio.

Ma non è l’unico programma a cui lei sarebbe interessata. Estefania infatti ha confessato che parteciperebbe volentieri anche a Pechino Express.

Il suo sogno è diventare attrice, ecco perché spera che qualcuno la noti e la ingaggi per qualche ruolo, magari in serie tv Rai o Mediaset.

Intanto si aspettano conferme per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 22.