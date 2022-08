A cura di Gilda Riga

Esplode la bomba gossip che vede protagonisti Blanco e Paola Di Benedetto. Secondo l’influencer ed esperto di gossip, Amedeo Venza, il cantante e la speaker radiofonica si sentirebbero in gran segreto per via della popolarità di entrambi. Lunghe chattate e diverse telefonate nel cuore della notte: sarà vero?

Proviamo a fare chiarezza. Dopo la fine della storia d’amore con Giulia Lisoli (che ha rifiutato di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip), il cantante vincitore del Festival di Sanremo in coppia con Mahmood con il brano Brividi, ha intrapreso una nuova relazione con la ballerina Martina Valdes, 20 anni, originaria di Desenzano del Garda.

Blanco è legato a Martina dallo scorso marzo. Al principio i due hanno cercato di mantenere segreta la love story, ma ormai le reciproche pubbliche dimostrazioni d’amore sono sempre più frequenti. Lo scorso maggio, ad esempio, il cantante ha fatto salire la Valdes sul palco per dedicarle il brano Afrodite. Poi, durante un altro concerto, lui l’aveva raggiunta tra il pubblico presente e l’aveva baciata. Un gesto molto romantico, che era stato immortalato dai fan dell’artista ed è divenuto subito virale.

Blanco chatta con lo smartphone: Martina Valdes furiosa

In questi giorni, la coppia si trova in vacanza in Sardegna. Ed è proprio a San Teodoro, nota località turistica dell’isola, che Blanco e Martina Valdes sono stati filmati (a loro insaputa) da una persona che era presente all’interno dello stesso locale in cui si trovavano i due. Nel breve filmato, che è stato condiviso su Instagram da Amedeo Venza, si vede il cantante “beccato” dalla Valdes mentre, presumibilmente, scrive un messaggio con il proprio smartphone. La ragazza, visibilmente infastidita, esclama “Amore, basta!”: Blanco mette subito il cellulare nella tasca dei pantaloni e le dà un bacio.

La domanda che tutti si pongono è la seguente: con chi chattava l’artista? C’è forse lo zampino di Paola Di Benedetto? Impossibile stabilirlo. Ciò che appare piuttosto evidente è che Martina non ha affatto gradito che il fidanzato focalizzasse l’attenzione sul telefono invece che su di lei.

Rkomi esce allo scoperto su Paola Di Benedetto

Nel frattempo, Rkomi, con il quale la Di Benedetto ha avuto una brevissima relazione, ha parlato proprio del possibile flirt tra la sua ex e Blanco in un passaggio di un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Di Paola e Blanco non so nulla… il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”.