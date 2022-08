A cura di Gilda Riga

La strada di Stefano Oradei, ballerino professionista, da otto anni nel cast di Ballando con le Stelle, si è inaspettatamente incrociata con quella di Lulù Selassie, concorrete dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ed ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, conosciuto proprio durante la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia.

Stefano Oradei, parole al veleno contro Lulù Selassié

Il motivo? La princess etiope ha annunciato il suo imminente debutto nel mondo della musica con un brano che dovrebbe uscire a breve. Oradei, ha condiviso sul suo account Instagram un articolo di Gossip e Tv in cui si parlava proprio del nuovo progetto dell’ex gieffina, commentando la notizia facendo ricorso ad una buona dose di sarcasmo: “Se canta questa… io ragazzi mi candido per il Festival! Nothing is impossible. Stay tuned”.

L’ingresso nella discografia non sembra rappresentare l’unica novità per Lulù, che infatti si sta dedicando anche alla scrittura, tanto che a breve potrebbe pubblicare il suo primo libro. Tanti progetti all’orizzonte, dunque, per Lucrezia, che però a quanto pare hanno fatto storcere il naso all’ex di Veera Kinnunen, che evidentemente non la ritiene assolutamente all’altezza di perseguirli con successo. Come reagirà Lulù alla “bordata” di Stefano?

Lulù Selassié, a breve l'uscita del suo primo singolo

Nel frattempo, la più grande delle sorelle Selassié, ha annunciato su Instagram che a settembre uscirà la sua prima canzone, e che sarà disponibile sulle piattaforme streaming e negli store online. Il singolo, di cui non si conosce né il sound ne la data di debutto, sarà ovviamente accompagnato anche da un video. Lulù non ha mai nascosto la sua grande passione per la musica. Difatti, durante la sua avventura al Grande Fratello Vip, i telespettatori l’hanno sentito spessa cantare, e nel corso di una puntata si è addirittura esibita insieme alle sorelle Jessica e Clarissa sulle note di I love you like a love song di Selena Gomez.