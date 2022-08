A cura di Gilda Riga

Ricordate The O. C.? La domanda è un tantino retorica, certo che sì! L’amatissima serie tv trasmessa nel nostro Paese su Italia 1 e Mediaset Premium, dal 2004 al 2007, per un totale di 4 stagioni, che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo.

The O. C. è l’abbreviazione di Orange County, la località della California in cui è ambientata la storia. La serie, come i tantissimi fan ricorderanno, era incentrata sul personaggio di Ryan Atwood, interpretato da Benjamin McKenzie, un giovane problematico proveniente da una famiglia disagiata, che viene adottato dalla coppia benestante residente a Newport Beach formata da Sandy e Kirsten Cohen. Ryan si innamora di Marissa (Mischa Barton), la ragazza che vive nella villa accanto a quella dei Cohen, figlia di Jimmy e Julie Cooper. Il leit motiv della trama si basa sostanzialmente sullo scontro culturale tra la famiglia Cohen e la comunità della cittadina della Contea di Orange affacciata sull’oceano, che appare come superficiale e bigotta.

La serie è stata trasmessa in più di 50 Paesi in tutto il mondo, ed è stata una delle più famose ed amate degli anni Duemila, tanto da diventare un vero e proprio fenomeno culturale.

La famiglia Cooper di The O. C., come riporta Tgcom24, si è riunita dopo 15 anni in occasione della convention Ep-ix e Chille, che si è svolta a Charleston, città della Carolina del Sud, durante la quale sono stati chiamati a raccolta le star di alcuni teen drama come Teen Wolf, Una mamma per amica e Charmed.

The O. C.: reunion della famiglia Cooper

Melinda Clarke, che nella serie cult ha interpretato Julie Cooper, ha postato su Instagram un selfie in compagnia di Tate Donovan (il marito Jimmy) e di Mischa Barton (la figlia Marissa) che ha fatto letteralmente impazzire il web. “Così è accaduto” ha scritto l’attrice. “Riunione di famiglia Cooper! Mi ha scaldato il cuore vedere questi due”. Ma non solo. Di recente Melinda aveva postato anche altri scatti in compagnia di alcune storiche colleghe del set di The O. C.: Kelly Rowan (Kirsten Cohen), Rachel Bilson (Summer Roberts) e Autumn Reeser (Taylor Townsend).

Insomma, tanta, troppa nostalgia per una delle serie tv che ha appassionato ed emozionato un'intera generazione.