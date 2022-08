A cura di zara penna

Uomini E Donne: flirt tra la cantante di Amici e l’ex tronista. Ecco chi sono.

.Lei è la cantante romana che ha partecipato ad Amici 20. E’ stata allieva del team capitanato da Arisa, ed è rimasta al talent show di Canale 5 per molti mesi. Lui, invece, è uno dei tronisti di Uomini e Donne più amati e chiacchierati degli ultimi anni. Parliamo di Arianna Gianfelice e Davide Donadei, e pare che i due ormai facciano coppia fissa.

Lui ha appena terminato l’avventura nel dating show di Maria De Filippi, durante la quale sembrava aver trovato l’amore con Chiara Rabbi. Il bel ristoratore originario della provincia di Gallipoli, lo scorso autunno è sceso dalle scale degli studi di Uomini E Donne. Un trono avvincente, nel corso del quale Davide ha approfondito la conoscenza con due corteggiatrici in particolare, Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. Su quest’ultima, come detto in precedenza, è ricaduta la sua scelta.

Davide Donadei, flirt con Arianna Gianfelici?

I due sono rimasti insieme fino a poco tempo fa, ma poi si sono detti addio. Da quanto si legge sul web, il tronista ha già voltato pagina con la cantante di Amici 20, Arianna Gianfelici. I due sono apparsi assieme in diversi video e contenuti pubblicati su Instagram, anche se al momento non ci sono conferme (ma neanche smentite) sull’inizio della loro relazione.

Chiara Rabbi beccata con Nicolò Zaniolo

E mentre Davide viene associato all’ex di Amici, la sua ex corteggiatrice, e per un breve periodo fidanzata, è stata pizzicata in compagnia del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Anche in questo caso, sono i social a darne testimonianza, con i due che hanno trascorso insieme qualche giorno di vacanza.

Dopo una serie di like scambiati reciprocamente tra l’ex di Uomini e Donne e il calciatore della Roma, le fan hanno ipotizzato che stessero insieme o quanto meno si stessero frequentando. La Rabbi, poi, ha deciso di sbilanciarsi su queste voci. In un’intervista esclusiva concessa a ilvostropensiero.it e riportata anche da Isa e Chia, ha dichiarato: “No vabbè i like ci sono stati, ma anche nella storia di ieri ho detto che non mi sto sentendo con nessuno”.