A cura di zara penna

Fedez e Chiara Ferragni rispondono sul web all’attacco di Ornella Muti.

Alcuni giorni fa, Ornella Muti si è letteralmente scagliata contro i Ferragnez, e in particolare Chiara, che l’attrice non ritiene possa rappresentare un modello da seguire per i giovani. L’intera vicenda e le polemiche che ne sono scaturite, sono stati ricostruiti da The Pipol Tv.

Ornella Muti, che bordate a Chiara Ferragni

Durante un’intervista rilasciata a Il Mattino, in occasione del Villamare Festival Film&Friend, Ornella Muti ha dichiarato di non condividere nella maniera più assoluta la scelta di Amadeus, direttore artistico del Festival Sanremo, di affidare la co-conduzione delle due serate più importanti della rassegna canora a Chiara Ferragni: "L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder. Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è così. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini, e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport”.

Inoltre, sempre su Il Mattino, Ornella asserisce: "Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato”.

Non è chiaro se la stoccata della Muti fosse riferita allo spot mai realizzato dal piccolo Leone come testimonial della Kinder. In quel caso, l’immagine circolata rappresentava un fotomontaggio che la stessa influencer condivise ironicamente, chiedendo alla Kinder di realizzare il suo sogno: vedere il figlio come testimonial della cioccolata più amata dai bambini.

La reazione di Fedez

Ma qual è stata la reazione di Fedez? Il rapper ha semplicemente postato diverse immagini di sua figlia Vittoria alle prese con gelato, dolcetti, pane, anguria e muffin. Un modo del tutto singolare per rispondere a Ornella Muti, e chiudere sul nascere la discussione accesa dall’attrice.