A cura di Gilda Riga

Irama e Victoria Stella Doritou si sono detti addio. La relazione durava da più di due anni, e secondo The Pipol Gossip, sarebbe giunta al capolinea.

La love story era iniziata dopo che il cantante e Giulia De Lellis si erano lasciati. Poi, durante un viaggio a Parigi, l’incontro con la modella cipriota, per la quale ha immediatamente perso la testa. Da allora, Irama e Victoria sono diventati una coppia e hanno iniziato una lunga convivenza. Una relazione importante per entrambi, per la quale il cantante si è sempre impegnato al massimo con l’obiettivo di mantenerla lontana dalla luce dei riflettori. Al contempo, la modella non ha mai cercato di approfittare della notorietà del fidanzato, anzi. Ma adesso, sembra che la storia d’amore sia finita, anche se al momento non si conoscono ancora le reali ragioni che hanno condotto alla rottura tra i due. In molti ipotizzano che Irama e Victoria abbiano intrapreso strade differenti, soprattutto a causa degli impegni professionali del cantante.

Quella che stiamo vivendo è un’estate caratterizzata da tanti addii, durante la quale si sono verificate più rotture che nuovi amori. Proprio durante il periodo estivo, il cantante e la modella sono praticamente stati sempre distanti: l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi attualmente si trova a Miami, mentre la sua ex ha trascorso le vacanze prima con gli amici e poi insieme alla sua famiglia a Vienna.

Irama-Victoria: i possibili motivi della rottura

Difficile dire come siano andate esattamente le cose, anche perché i due hanno sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla loro relazione. Chissà, magari tra le ragioni che hanno portato alla fine della relazione, c’è anche la decisione assunta da Irama di trasferirsi in Sud America. Proprio in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, il cantante ha rivelato la sua intenzione di lasciare momentaneamente l’Italia, con lo scopo di far conoscere al pubblico di quei Paesi il pop italiano. Ecco perché si trova in Florida, per avviare una collaborazione con produttori e case discografiche del posto.