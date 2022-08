A cura di Franci Russo

Mentre pubblichiamo questo articolo, Demet Ozdemir e Oguzhan Koc staranno coronando il loro sogno d’amore.

Il matrimonio tra l’attrice e il cantante avrebbe dovuto celebrarsi due giorni fa, venerdì 26 agosto, ma a causa del forte maltempo che si è abbattuto su Instabul, i due hanno deciso di rimandare a stasera, domenica 28 agosto alle ore19,00, le loro nozze.

La location scelta per il ricevimento è il Six Senses Kotacas Mansion, lussuoso resort situato nel prestigioso quartiere Sariyer di Istanbul, lo stesso luogo in cui, lo scorso 14 febbraio, Oguzhan aveva chiesto alla sua amata Demet di sposarlo.

La Ozdemir indosserà tre abiti nel corso della cerimonia: due modelli speciali di Eda Gungor e Nihan Peker, e uno di Alexander McQueen.

L’addio a nubilato e celibato di Demet e Oguzhan

Ma dove come hanno trascorso i due promessi sposi l’addio al nubilato e al celibato?

Demet Ozdemir ha partecipato alla tradizionale cerimonia turca la Notte dell’Hennè, insieme agli amici intimi e la sua famiglia.

Oguzhan Koc ha tenuto un addio al nubilato insieme ai suoi amici, tra cui Eser Yenenler, İbrahim Buyukak e Tolga Flow. Alla fine della serata, Demet ha fatto irruzione nel gruppo. Tutti gli uomini hanno indossato maschere della Ozdemir e hanno posato con Koc e Demet.

Ebru Gundes, famoso cantante turco, che non ha potuto partecipare al matrimonio della coppia, ha condiviso un post sui social media per Ozdemir e Koc. "Il mio cuore è con voi! Vi auguro una vita in cui sarete sempre felici così".

Sulla durata dei festeggiamenti, Demet e Oguzhan sono intervenuti in merito alla notizia pubblicata dai media secondo cui la cerimonia nuziale sarebbe durata 4 giorni. "Non quattro giorni – hanno chiarito -, ma forse due -. Vogliamo passare una giornata divertendoci con i nostri amici, vogliamo trovare del tempo per tutti. Quindi sarebbe brutto dire qualcosa ora e non farlo dopo".